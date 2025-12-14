Csak a szövetségi kapitány beiktatásának örülhettek a magyar hokiszurkolók a Sárközy Emléktornán

Az utolsó, negyedik helyezett magyar férfi jégkorong-válogatott 5-2-re kikapott a lengyel csapattól a budapesti Sárközy Tamás Emléktorna vasárnapi zárómérkőzésén. Majoross Gergely szövetségi kapitányt hivatalosan a mérkőzés előtt iktatták be a sportág magyar halhatatlanjai közé.

Majoross Gergely szövetségi kapitány, akit hivatalosan a mérkőzés előtt iktattak be a sportág magyar halhatatlanjai közé, két helyen változtatott a szombati összecsapáshoz képest. A kapuban Horváth Dominik kapott helyet, a csatársorból Hári kimaradt és helyére Bartalis került. A támadótriók és a védőpárok összetételén is változtatott a szakmai stáb.

Az biztos volt, hogy a magyar válogatott az utolsó, negyedik helyen zár, ugyanakkor a lengyelek számára a siker tornagyőzelmet ért a két olimpiai résztvevő, a francia és az olasz csapat előtt. Hiába védekezett ki egy emberhátrányt a házigazda, ahogy kiegészült, Lewandowski gólt ütött a kapu torkából. Később Dobos és Bartalis előtt adódott helyzet, ezek kimaradtak, majd Lewandowski lövése csattant a felső vason.

Jól kezdte a második harmadot a magyar válogatott, ugyanis Terbócs köténygóllal egyenlített.

Azonban 78 másodperc múlva Kielbicki saját harmadából indulva lekorcsolyázta a hazai védelmet, és kilőtte a kapu bal oldalát. A folytatásban két hazai fór is kimaradt, így a magyarok egygólos hátránnyal várták az utolsó felvonást. A harmadik húsz perc rosszul indult, mert másfél perc után Slusarczyk megelőzte védőjét, és a hosszú sarokba lőtt.

Módosította sorait a házigazda, Szabó már nemcsak a védelemben, hanem olykor a támadóalakzatban is helyet kapott, és a 49. percben szép csel után fonákkal nem hibázott.

Két és fél perc múlva megint nem volt szerencséje a hazaiaknak, Tyczynski középre adása Csollák korcsolyájáról pattant a kapuba.

Öt perccel a vége előtt a kapus helyett mezőnyjátékos jött a jégre, de Narog saját zónájából betalált, ezzel végleg eldöntötte a meccset.

Eredmény, 3. forduló:

Lengyelország-Magyarország 5-2 (1-0, 1-1, 3-1)

Gólszerzők: Lewandowski (7.), Kielbicki (25.), Slusarczyk (42.), Tycynski (51.), Narog (56.), illetve Terbócs István (24.), Szabó Bence (49.)

Korábban:

Franciaország-Olaszország 2-1

Pénteken játszották:

Olaszország-Magyarország 2-1

Lengyelország-Franciaország 4-3, szétlövés után

Szombaton játszották:

Franciaország-Magyarország 5-2

Lengyelország-Olaszország 4-2

A végeredmény: 1. Lengyelország 8 pont, 2. Franciaország 7, 3. Olaszország 3, 4. Magyarország 0

Kiemelt kép: A magyar-lengyel válogatott jégkorongmérkőzés egyik jelenete (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)