Visszakerült a Liverpool keretébe a nyilatkozata miatt mellőzött Mohamed Szalah

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.12.13. 13:41

| Szerző: hirado.hu
A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató angol futballbajnoki címvédő Liverpool keretébe visszakerült Mohamed Szalah – adta hírül a Sky Sports.

Az egyiptomi csatárt, akit Arne Slot vezetőedző kihagyott a hétközi, Internazionale elleni Bajnokok Ligája-meccsre Milánóba elutazott csapatból, a Brightonnal vívandó, szombati (mai) hazai Premier League-mérkőzésre már jelölte a holland szakvezető. A korábban kihagyhatatlan Szalah, akit az utóbbi találkozókon a cserepadra ültetett Slot, a médiában is kikelt az edző ellen, így egyes kommentárok szerint emiatt került ki az olaszországi keretből.

A csatár azt állította, hogy a klub megpróbálja őt bűnbakká tenni az idei gyenge eredményekért, elmondása szerint a klub a busz alá lökte és hangoztatta, hogy nem érdemli meg az ellenséges bánásmódot, mivel az elmúlt években oly sokat tett a Liverpoolért.

A 33 éves Szalah 2017 nyara óta a Liverpool játékosa. A múlt szezonban a Premier League gólkirálya és gólpasszadója volt, a mostani idényben viszont összesen öt gólt szerzett és három gólpasszt adott 19 mérkőzésen, amiért szintén bírálatok érték.

Szalahnak, aki a klub színeiben eddig 420 mérkőzésen lépett pályára 250 gólt és 116 gólpasszt jegyezve, áprilisban két évvel meghosszabbították a szerződését.

Kiemelt kép: Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah, a Liverpool játékosai csapatuk edzésén Liverpoolban 2025. december 8-án (Fotó: MTI/AP/Jon Super)

