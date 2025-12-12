Snoop Dogg ismét az olimpia arca lehet

Snoop Doggot tiszteletbeli edzőnek nevezte ki a Team USA a jövő évi téli olimpiára. A döntést az Egyesült Államok Olimpiai és Paralimpiai Bizottsága (USOPC) jelentette be csütörtökön. A 54 éves előadó önkéntes szerepet tölt be, amelynek célja az amerikai sportolók ünneplése és támogatása a versenyeken kívül – írja a BBC .

A rapper már a tavalyi párizsi nyári olimpián is hangsúlyos szerepet vállalt: az NBC televízió különleges tudósítójaként dolgozott, valamint fellépett a Los Angeles 2028-as játékok átadóünnepségén is. Mostani megbízatásáról „Coach Snoop” így fogalmazott:

„A Team USA sportolói az igazi sztárok – én csak azért vagyok itt, hogy szurkoljak, felemeljek, és talán egy kis bölcsességet is csepegtessek az oldalvonal mellől.”

A 2026-os téli olimpiai játékokat február 6. és 22. között rendezik meg Olaszországban, Milánó és Cortina d’Ampezzo helyszínein. Az USOPC közlése szerint Snoop Dogg jellegzetes humorával és szívvel-lélekkel segíti majd az amerikai sportolók motiválását és inspirálását.

Snoop Dogg hozzátette: „Ez a csapat mindazt képviseli, ami a sportban a legjobb: tehetséget, szívet és hajtást. Ha ehhez hozzá tudok tenni egy kis plusz szeretetet és motivációt, az számomra már győzelem.”

A Calvin Broadus Jr. néven született művész régóta ismert sportrajongó. 2005-ben alapította meg a Snoop Youth Football League-et, amelynek célja, hogy belvárosi gyerekek számára biztosítson lehetőséget az amerikaifutball-játékra az Egyesült Államok különböző stadionjaiban.

Kiemelt kép: MTI/Dan Himbrechts