Nem sikerült a bravúr: kikapott a magyar válogatott a női kézilabda-vb-n Hollandiától

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott nem jutott elődöntőbe és hetedikként zárta a holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságot, miután a szerdai negyeddöntőben 28-23-ra kikapott a társházigazda holland csapattól, Rotterdamban.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese a vereséggel együtt is az elmúlt húsz év legjobb vb-szereplését produkálta. A négy közé legutóbb 2005-ben jutott be a magyar válogatott, akkor bronzérmet szerzett Szentpéterváron. Azt követően kétszer volt nyolcadik, 2007-ben és 2013-ban, utóbbi óta egészen mostanáig a negyeddöntőbe sem került be a nemzeti csapat. A célkitűzés a legjobb hat közé kerülés volt.

A két együttes legutóbb a tavalyi párizsi olimpia csoportkörében találkozott, akkor a már biztos negyeddöntős magyar válogatott 30-26-as vereséget szenvedett. Az örökmérleg így is kedvező, a rotterdami negyeddöntőt megelőző 48 mérkőzésen hét holland siker mellett 41 magyar győzelem született. Az eddigi mind a hat vb-meccsét megnyerő társházigazdát négy magyarországi légiós erősíti, a győri Bo van Wetering, Dione Housheer és Kelly Dulfer, valamint a ferencvárosi Angela Malestein egyaránt kulcsjátékos a riválisnál, amely számíthatott a teltházat jelentő kilencezer szurkoló túlnyomó többségének támogatására. Köztük volt a mérkőzésre kilátogató Vilmos Sándor holland király is.

A helyi műsorközlő egy órával a kezdés előtt erősen tört „Isten hozott! Gratulálunk!” üdvözléssel köszöntötte a magyar drukkereket.

Ezúttal a kapus Bukovszky Anna és a beálló Szmolek Apollónia maradt ki a magyar válogatott keretéből, amely a hatvan évvel ezelőtt vb-aranyérmes nemzeti csapat előtt tisztelgő szerelésben lépett pályára. Vállalta a játékot a dánok elleni vasárnapi középdöntős rangadót betegség miatt kihagyó Vámos Petra.

Az első három hazai támadás góllal zárult, valamennyit magyarországi légiós szerezte, a magyar együttes első találatai pedig a szélekről érkeztek. Golovin Vlagyimir együttese hat perc után, 4-3-nál vezetett először, higgadtan, kapkodás nélkül kezdte a negyeddöntőt az Eb-bronzérmes. Mindkét védelem keményen állta a sarat, az első tíz perc után 4-4 állt az eredményjelzőn úgy, hogy ekkor három perce már egyik csapat sem szerzett gólt. Szemerey Zsófi hétméterest védett, negyedóra után 6-4-es holland vezetésnél kért időt a magyar szövetségi kapitány, a játékmegszakításnál fesztiválhangulat uralkodott a lelátón.

A magyar válogatott több mint tíz percig tartó gólcsendjét Klujber Katrin hétméteresből zárta le, ám két figyelmetlenség és villámgyors holland találat után 22 perc elteltével először volt négy gól a különbség a társházigazdának úgy, hogy Van Wetering sorozatban háromszor volt eredményes (10-6). A maroknyi magyar tábor szakadatlan támogatása többnyire hallható volt a találkozót csendben figyelő holland nézők mellett, utóbbiak eseti jelleggel kezdtek szurkolásba.

Az első félidő végét sok hiba jellemezte, ebből pedig a szünetre ötgólos előnyt kidolgozó hollandok jöttek ki jobban.

A hazaiak lövési hatékonysága 61, a magyaroké 39 százalék volt ekkor ugyanannyi próbálkozásból, miközben a holland hálóőr csupán eggyel védett több kísérletet, azaz sok magyar lövés nem talált kaput.

Emberhátrányban kezdte a második játékrészt Golovin együttese, ám így is tartani tudta a különbséget. A folytatásban viszont – részben ugyancsak létszámfölényes szituációban – 17-11-re távolodott el Hollandia. Vámos rövid időn belül háromszor is betalált, a csapatkapitány Klujber Katrin viszont piros lapot kapott a 39. percben, mivel visszafutás közben szabálytalankodott, elgáncsolta kitörő ellenfelét. Ebben a periódusban több erősen vitatható játékvezetői ítélet tette bizonytalanná a magyarokat, kevesebb mint húsz perccel a vége előtt 20-13-s hazai vezetésnél időt kért Golovin Vlagyimir.

„Harcoljatok!” – kérték a szurkolók, és a válogatott küzdött is, a kapuba csereként beállt Janurik Kinga többször nagy helyzetben védett,

a nemzeti csapat pedig faragott hátrányából, de igazán közel, „látótávolságba” nem tudott kerülni.

A hajrára Dulfer megkapta harmadik két percét, így a piros lapot is, a magyar válogatott pedig a végéig hajtva öt találattal maradt alul.

Szemerey nyolc, Janurik hat, a túloldalon Yara ten Holte 15 lövést védett.

A pénteki elődöntőben a holland válogatottra az olimpiai és Európa-bajnok Norvégia vár, amely sorozatban hatodszor van ott a vb elődöntőjében. A 2007-es torna óta csupán egyszer, 2013-ban nem került be a legjobb négybe a skandináv együttes.

Kiemelt kép: Vámos Petra (k), valamint a holland Lois Abbingh (b) és Nikita Van Der Vliet (j) a német-holland közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság negyeddöntőjében játszott Hollandia – Magyarország mérkőzésen a rotterdami Ahoy Arénában 2025. december 10-én. MTI/Szigetváry Zsolt.