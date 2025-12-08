Fogytán a türelem Milákkal szemben a Honvédnál

Gergely István, kétszeres olimpiai bajnok és a Budapesti Honvéd klubelnöke szerint véges a türelem Milák Kristóffal szemben.

Bár nem erősítette meg egyértelműen az Index értesülését, miszerint Miláknak december közepéig el kell kezdenie a vizes edzéseket, különben szerződést bonthatnak vele, szavaiból egyértelmű: fogy a klub vezetésének türelme.

Milák a 2024-es párizsi olimpia óta nem járt medencében, így immár 16 hónapja nem végez uszodai edzést.

Információk szerint december közepéig kapott haladékot: ha addig nem áll munkába, a Honvéd megvonhatja a többmilliós fizetését.

Milák cége és szponzori bevételei alapján eddig jelentős összeghez jutott, ám jelenlegi tétlensége komoly feszültséget okoz.

Gergely István szerint „az óra ketyeg”, és nem lehet a végtelenségig húzni ezt a helyzetet. Bár továbbra is bízik Milák visszatérésében, hangsúlyozta: a hit mellett munkára is szükség van. Az olimpiai bajnoki cím pedig nemcsak egy pillanat, hanem olyan státusz, amit a sportolónak folyamatosan képviselnie kell – Milák azonban most ezt nem teszi – tette hozzá a sportvezető.

Kiemelt kép: Milák Kristóf (Fotó: MTI/Kovács Tamás)