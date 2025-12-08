A FIFA közölte: ivószünetet vezetnek be a 2026-os vb meccsein

Félidőnként háromperces ivószünetek lesznek minden mérkőzésen a jövő nyári labdarúgó-világbajnokságon – közölte a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség.

Kötelező ivószünetet először a 2014-es brazíliai világbajnokságon vezettek be.

Most a nemzetközi szövetség (FIFA) hétfőn közölte, hogy a rövid leállások éghajlattól függetlenül minden találkozóra vonatkoznak majd az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő tornán. A játékvezetők a félidők 22. percében szakítják majd meg a mérkőzéseket.

A FIFA azok után döntött így, hogy az idei, a vb helyszínein megrendezett klubvilágbajnokságon a meleg és a magas páratartalom több mérkőzésen is megviselte a labdarúgókat.

A 48 csapatos világbajnokság június 11-én kezdődik és július 19-ig tart, a tornát az M4 Sport élőben közvetíti. A csoportkör összeállítását múlt hét pénteken sorsolta ki a FIFA.

