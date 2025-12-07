Műsorújság
Újabb győzelmet szerzett Kós Hubert a US Openen

2025.12.07. 09:34

| Szerző: hirado.hu
Kós Hubert nyerte a 200 méteres hátúszás szombati döntőjét a texasi Austinban rendezett US Openen.

A nagymedencés viadal eredményközlője alapján a szám olimpiai és világbajnoka a fináléban 1:54.21-es versenycsúccsal diadalmaskodott, ez bő egy másodperccel marad el 1:53.19-es Európa-csúcsától.

Kós a program végén még a 200 méter pillangó döntőjében is érdekelt volt, ebben 1:56.01-gyel harmadikként csapott célba.

A 22 éves magyar versenyző – aki a US Open miatt nem vesz részt a Lublinban jelenleg zajló rövidpályás Európa-bajnokságon – korábban 200 méter vegyesen és 100 méter háton is győzött, 50 méter háton pedig harmadik volt.

