Újabb győzelmet szerzett Kós Hubert a US Openen

Kós Hubert nyerte a 200 méteres hátúszás szombati döntőjét a texasi Austinban rendezett US Openen.

A nagymedencés viadal eredményközlője alapján a szám olimpiai és világbajnoka a fináléban 1:54.21-es versenycsúccsal diadalmaskodott, ez bő egy másodperccel marad el 1:53.19-es Európa-csúcsától.

Kós a program végén még a 200 méter pillangó döntőjében is érdekelt volt, ebben 1:56.01-gyel harmadikként csapott célba.

A 22 éves magyar versenyző – aki a US Open miatt nem vesz részt a Lublinban jelenleg zajló rövidpályás Európa-bajnokságon – korábban 200 méter vegyesen és 100 méter háton is győzött, 50 méter háton pedig harmadik volt.

Kapcsolódó tartalom Kós Hubert győzött 100 méteres hátúszásban az US Openen

Kiemelt kép: MTI/Szigetváry Zsolt