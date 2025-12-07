Abu-Dzabi Nagydíj: Lando Norris a világbajnok

Pályafutása első Forma-1-es világbajnoki címét nyerte vasárnap Lando Norris, a McLaren brit versenyzője azzal, hogy a szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíjon harmadikként ért célba, s így kétpontos előnnyel végzett az összetett élén a futamon győztes, négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája előtt.

A 28 éves Verstappennek ez volt az idei nyolcadik és pályafutása 71. futamgyőzelme, s bár az utóbbi hetekben nagy lendülettel zárkózott fel az összetettben, végül az élre már nem tudott odaérni.

A világbajnoki címért még szintén versengett Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője második lett az idényzárón Abu-Dzabiban, de valódi esélye egy pillanatra sem volt megkaparintani a trófeát az 58 körös viadalon.

Verstappen a futamgyőztes, de Norris a világbajnok

Norris 423 pontot gyűjtve lett világbajnok, Verstappen 421-et, Piastri 410-et szerzett. A konstruktőri vb-címet a McLaren már októberben elhódította. Abu-Dzabiban a rajtot mindhárom vb-címért küzdő pilóta jól kapta el, ennek megfelelően az első kanyarban nem változott a sorrend közöttük, kisvártatva azonban Piastri egy nagyszerű manőverrel, a külső íven előzve elment Norris mellett.

Az első kör végén így Verstappen vezetett, mögötte Piastri, Norris volt a sorrend a második és a harmadik helyen.

Norrist a 16. kör végén kerékcserére hívta a McLaren, a brit vb-éllovas pedig kilencedikként, közvetlenül egy ötösfogat mögé tért vissza a pályára. Ugyanakkor nem jelentett neki gondot gyorsan lehagyni ezeket a riválisokat, sőt, még egy dupla előzést is láthatott tőle a közönség. Ezután Cunoda Jukit érte utol a másik Red Bull volánja mögött, de könnyedén elment a japán versenyző mellett is, igaz, Cunoda leszorította őt a pályáról, emiatt Norris az előzés közben négy kerékkel elhagyta az aszfaltot. Közben Verstappen az élről a 22. kör végén állt ki friss abroncsokért, így Piastri vette át a vezetést, aki a kemény keverékű gumikon rajtolt, így tovább tudott a pályán maradni kerékcsere nélkül.

A McLaren ausztrál versenyzője aztán a 41. körben kénytelen volt átadni az éllovas pozíciót Verstappennek, aki utolérte és simán megelőzte.

Közben Norris letudta a második kerékcseréjét, rögtön utána pedig Piastrit is a boxba hívta a McLaren teljesíteni az egyetlen kiállását.

Ezeket a cseréket követően Verstappen az élen maradt több mint 24 másodperces előnnyel Piastri előtt, akit 4.5 másodperc körüli lemaradással követett Norris.

A hajrában aztán mindhárman „biztonsági autózással” őrizték a pozíciójukat, és változatlan sorrendben értek be a célba, ez pedig elegendő volt Norrisnak ahhoz, hogy megnyerje karrierje első vb-címét.

Kiemelt kép: Lando Norris, a McLaren brit versenyzője, a 2025-ös világbajnok (Fotó. MTI/EPA-AAP/Joel Carrett)