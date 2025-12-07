Abu Dzabi Nagydíj: Itt van minden, amit tudni érdemes a legújabb világbajnokról és a szezonzáró futamról

A vasárnapi szezonzáró Forma-1-es Abu-Dzabi Nagydíj és a világbajnoki pontversenyek végeredménye (a formula1.com alapján):

Végeredmény, Abu-Dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi (58 kör, 306,183 km, a pontszerzők):

Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:26:07.469 óra Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 12.594 másodperc hátrány Lando Norris (brit, McLaren) 16.572 mp h. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 23.279 mp h. George Russell (brit, Mercedes) 48.563 mp h. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:07.562 perc h. Esteban Ocon (francia, Haas) 1:09.876 p h. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:12.670 p h. Nico Hülkenberg (német, Sauber) 1:19.014 p h. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1:19.523 p h.

pole pozíció: Verstappen

A vb-pontversenyek végeredménye 24 futam után:

versenyzők:

Norris 423 pont – világbajnok Verstappen 421 Piastri 410 Russell 319 Leclerc 242 Hamilton 156 Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 150 Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 73 Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 64 Alonso 56 Isack Hadjar (francia, RB) 51 Hülkenberg 49 Oliver Bearman (brit, Haas) 42 Liam Lawson (új-zélandi, RB) 38 Ocon 38 Stroll 34 Cunoda Juki (japán, Red Bull) 33 Pierre Gasly (francia, Alpine) 22 Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber) 19 Franco Colapinto (argentin, Alpine) 0 Jack Doohan (ausztrál, Alpine) 0

csapatok:

McLaren 833 pont – világbajnok Mercedes 469 Red Bull 451 Ferrari 398 Williams 137 RB 92 Aston Martin 90 Haas 80 Sauber 68 Alpine 22

Pályafutása első Forma-1-es világbajnoki címét nyerte vasárnap Lando Norris, a McLaren brit versenyzője azzal, hogy a szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíjon harmadikként ért célba, s így kétpontos előnnyel végzett az összetett élén a futamon győztes, négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája előtt. A futam után a 26 éves brit versenyző kiemelte, éppen akkor sikerült a legjobb teljesítményt nyújtania, amikor már komolyabb hátrányba került az összetettben.

„Nagyon régóta álmodtam erről, hihetetlenül eseménydús szezonunk volt, tele hullámhegyekkel és -völgyekkel, de ez most már egyáltalán nem számít”

– nyilatkozta még a dobogón állva, a díjátadót követően Norris.

„Elképesztő a csapatom, nagyon sok szép pillanatot éltünk át, de nemcsak az idén, hanem az elmúlt 7-8 évben, és sokan vannak, akik végig mellettem voltak ezen az úton”

– tette hozzá.

A 28 éves Verstappennek ez volt az idei nyolcadik és pályafutása 71. futamgyőzelme, s bár az utóbbi hetekben nagy lendülettel zárkózott fel az összetettben, végül az élre már nem tudott odaérni.

Abu-Dzabiban a rajtot mindhárom vb-címért küzdő pilóta jól kapta el, ennek megfelelően az első kanyarban nem változott a sorrend közöttük, kisvártatva azonban Piastri egy nagyszerű manőverrel, a külső íven előzve elment Norris mellett. Az első kör végén így Verstappen vezetett, mögötte Piastri, Norris volt a sorrend a második és a harmadik helyen. Norrist a 16. kör végén kerékcserére hívta a McLaren, a brit vb-éllovas pedig kilencedikként, közvetlenül egy ötösfogat mögé tért vissza a pályára.

A McLaren ausztrál versenyzője aztán a 41. körben kénytelen volt átadni az éllovas pozíciót Verstappennek, aki utolérte és simán megelőzte. Közben Norris letudta a második kerékcseréjét, rögtön utána pedig Piastrit is a boxba hívta a McLaren teljesíteni az egyetlen kiállását. Ezeket a cseréket követően Verstappen az élen maradt több mint 24 másodperces előnnyel Piastri előtt, akit 4.5 másodperc körüli lemaradással követett Norris. A hajrában aztán mindhárman „biztonsági autózással” őrizték a pozíciójukat, és változatlan sorrendben értek be a célba,

ez pedig elegendő volt Norrisnak ahhoz, hogy megnyerje karrierje első vb-címét.

A vasárnap pályafutása első Forma-1-es világbajnoki címét megnyert brit Lando Norris portréja:

született: 1999. november 13., Bristol

lakóhely: Monte-Carlo (Monaco)

családi állapota: nőtlen

honlap: www.landonorris.com

jelenlegi csapata: McLaren (2019 márciusa óta)

első GP: 2019. március 17., Ausztrál Nagydíj

első GP-győzelem: 2024. május 5., Miami Nagydíj

összes futam a Forma-1-ben: 152

futamgyőzelem: 11 (ebből 2025-ben 7)

első rajtkocka: 16 (ebből 2025-ben 7)

legnagyobb sikere: Forma-1-es világbajnok (2025)

Norris 423 pontot gyűjtve lett világbajnok, Verstappen 421-et, Piastri 410-et szerzett.

Kiemelt kép: Lando Norris, a McLaren brit versenyzője, 2025-ös világbajnok (Fotó: MTI/EPA-AAP/Joel Carrett)