Abu Dzabi Nagydíj: Itt van minden, amit tudni érdemes a legújabb világbajnokról és a szezonzáró futamról

Végeredmény, Abu-Dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi (58 kör, 306,183 km, a pontszerzők):
- Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:26:07.469 óra
- Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 12.594 másodperc hátrány
- Lando Norris (brit, McLaren) 16.572 mp h.
- Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 23.279 mp h.
- George Russell (brit, Mercedes) 48.563 mp h.
- Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:07.562 perc h.
- Esteban Ocon (francia, Haas) 1:09.876 p h.
- Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:12.670 p h.
- Nico Hülkenberg (német, Sauber) 1:19.014 p h.
- Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1:19.523 p h.
pole pozíció: Verstappen
A vb-pontversenyek végeredménye 24 futam után:
versenyzők:
- Norris 423 pont – világbajnok
- Verstappen 421
- Piastri 410
- Russell 319
- Leclerc 242
- Hamilton 156
- Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 150
- Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 73
- Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 64
- Alonso 56
- Isack Hadjar (francia, RB) 51
- Hülkenberg 49
- Oliver Bearman (brit, Haas) 42
- Liam Lawson (új-zélandi, RB) 38
- Ocon 38
- Stroll 34
- Cunoda Juki (japán, Red Bull) 33
- Pierre Gasly (francia, Alpine) 22
- Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber) 19
- Franco Colapinto (argentin, Alpine) 0
- Jack Doohan (ausztrál, Alpine) 0
csapatok:
- McLaren 833 pont – világbajnok
- Mercedes 469
- Red Bull 451
- Ferrari 398
- Williams 137
- RB 92
- Aston Martin 90
- Haas 80
- Sauber 68
- Alpine 22
Pályafutása első Forma-1-es világbajnoki címét nyerte vasárnap Lando Norris, a McLaren brit versenyzője azzal, hogy a szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíjon harmadikként ért célba, s így kétpontos előnnyel végzett az összetett élén a futamon győztes, négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája előtt. A futam után a 26 éves brit versenyző kiemelte, éppen akkor sikerült a legjobb teljesítményt nyújtania, amikor már komolyabb hátrányba került az összetettben.
„Nagyon régóta álmodtam erről, hihetetlenül eseménydús szezonunk volt, tele hullámhegyekkel és -völgyekkel, de ez most már egyáltalán nem számít”
– nyilatkozta még a dobogón állva, a díjátadót követően Norris.
„Elképesztő a csapatom, nagyon sok szép pillanatot éltünk át, de nemcsak az idén, hanem az elmúlt 7-8 évben, és sokan vannak, akik végig mellettem voltak ezen az úton”
– tette hozzá.
A 28 éves Verstappennek ez volt az idei nyolcadik és pályafutása 71. futamgyőzelme, s bár az utóbbi hetekben nagy lendülettel zárkózott fel az összetettben, végül az élre már nem tudott odaérni.
Abu-Dzabiban a rajtot mindhárom vb-címért küzdő pilóta jól kapta el, ennek megfelelően az első kanyarban nem változott a sorrend közöttük, kisvártatva azonban Piastri egy nagyszerű manőverrel, a külső íven előzve elment Norris mellett. Az első kör végén így Verstappen vezetett, mögötte Piastri, Norris volt a sorrend a második és a harmadik helyen. Norrist a 16. kör végén kerékcserére hívta a McLaren, a brit vb-éllovas pedig kilencedikként, közvetlenül egy ötösfogat mögé tért vissza a pályára.
A McLaren ausztrál versenyzője aztán a 41. körben kénytelen volt átadni az éllovas pozíciót Verstappennek, aki utolérte és simán megelőzte. Közben Norris letudta a második kerékcseréjét, rögtön utána pedig Piastrit is a boxba hívta a McLaren teljesíteni az egyetlen kiállását. Ezeket a cseréket követően Verstappen az élen maradt több mint 24 másodperces előnnyel Piastri előtt, akit 4.5 másodperc körüli lemaradással követett Norris. A hajrában aztán mindhárman „biztonsági autózással” őrizték a pozíciójukat, és változatlan sorrendben értek be a célba,
ez pedig elegendő volt Norrisnak ahhoz, hogy megnyerje karrierje első vb-címét.
A vasárnap pályafutása első Forma-1-es világbajnoki címét megnyert brit Lando Norris portréja:
- született: 1999. november 13., Bristol
- lakóhely: Monte-Carlo (Monaco)
- családi állapota: nőtlen
- honlap: www.landonorris.com
- jelenlegi csapata: McLaren (2019 márciusa óta)
- első GP: 2019. március 17., Ausztrál Nagydíj
- első GP-győzelem: 2024. május 5., Miami Nagydíj
- összes futam a Forma-1-ben: 152
- futamgyőzelem: 11 (ebből 2025-ben 7)
- első rajtkocka: 16 (ebből 2025-ben 7)
- legnagyobb sikere: Forma-1-es világbajnok (2025)
Norris 423 pontot gyűjtve lett világbajnok, Verstappen 421-et, Piastri 410-et szerzett.
