Vajda Attila a Kolonics Györggyel való barátságáról is beszélt a Bajnokok című műsor legújabb adásában

A Bajnokok legújabb adásában, vasárnap 22:45-től Vajda Attila olimpiai, háromszoros világ- és kétszeres Európa-bajnok kenus beszélget Petrovics-Mérei Andreával az M4 Sporton.

Egy újabb, legendás bajnok, Vajda Attila szólal meg a Bajnokok című műsor vasárnapi epizódjában az M4 Sporton. A szegedi bajnok 21 évesen robbant be a köztudatba, amikor a 2004-es athéni olimpián bronzérmet szerzett. Pályafutása nagy sikerei mind megelevenednek az adásban: Vajda Attila színes történeteken keresztül enged bepillantást a kulisszák mögé. Mesél arról, hogy biliárdozott a pekingi döntő délelőttjén, elmondja, hogyan szerzett lapátot az első Európa-bajnoki címe előtt, és hogy lett néhány edzésből vidám pecázás.

Vajda Attila meghatottan beszél nagy példaképéről Kolonics Györgyről, akinek hangját hallja is a műsorban. Szóba kerül továbbá Szeged és a Maty-ér központi szerepe az életében. Az itt nyert világbajnoki címét bizonyos értelemben az olimpiai arany elé is helyezi. Edzőjével, Vécsi Viktorral való kapcsolatáról is őszintén vall a ma már szintén edzőként, az utánpótlással foglalkozó szakember.

Petrovics-Mérei Andreával arról is beszélgetnek, hogy a legendás kenus azt vallja, nem mindenkiből lesz bajnok, de életútja, személyisége és a kenuzás iránti szeretete sokak számára lehet jó példa.

Bajnokok az M4 Sporton – december 7-én, vasárnap 22:45-től

Kiemelt kép: Markal Ádám/MTVA