Megvan a negyeddöntő! – A japánok elleni bravúros döntetlennel jutott tovább a magyar válogatott a kézilabda-vb-n

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott kiharcolta a negyeddöntőbe jutást azzal, hogy 26-26-os döntetlent játszott Japánnal a holland-német közös rendezésű világbajnokság rotterdami középdöntőjének második fordulójában, pénteken.

A távol-keleti együttes 4-1-re ellépett Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány csapatától, amely egy több mint 13 perces japán gólcsend után már 8-5-re vezetett.

A szünetben a japán csapat fel tudott zárkózni, akkor már csak egy találat volt a különbség, a második félidőben pedig fordított és 20-14-re ellépett Japán.

Innen, a hatgólos hátrányból sikerült nagy zárkózással döntetlenre menteni,

a megszerzett egy pont pedig továbbjutást ért.

Rotterdam, 2025. december 5. Klujber Katrin (k), valamint a japán Omacuzava Ajaka (b) és Szahara Naoko a német-holland közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság középdöntőjének 2. fordulójában játszott Japán – Magyarország mérkőzésen Rotterdamban 2025. december 5-én. MTI/Szigetváry Zsolt.

12 éve nem jutottunk ilyen messzire a világbajnokságon

A magyar válogatott a középdöntő utolsó fordulójában, vasárnap 20.30-tól az Eb-ezüst-, olimpiai és világbajnoki bronzérmes dánokkal a csoportelsőségért csap össze,

ám annak a találkozónak az eredményétől függetlenül a nemzeti csapat már biztosan a legjobb nyolc közé jutott.

Ez legutóbb a 2013-as kézilabda-vb-n sikerült: akkor nyolcadikként zárt a női válogatott.

Kiemelt kép: a magyar csapat tagjai a német-holland közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság középdöntőjének 2. fordulójában játszott Japán – Magyarország mérkőzés után Rotterdamban 2025. december 5-én. A találkozó 26-26-os döntetlennel zárult, a magyar válogatott a negyeddöntőbe jutott. MTI/Szigetváry Zsolt.