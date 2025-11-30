Újabb magyar tehetség kerülhet a Liverpool felnőtt csapatába

Hosszú távú profi szerződést kaphat a Liverpoolnál az akadémia egyik legnagyobb tehetségének tartott, magyar származású Farkas Erik. A mindössze 16 éves középpályás – a korábban általában megszokott, úgynevezett ösztöndíjszerződést átugorva – az Anfield Roadon rögtön profi előszerződést írhat alá, amely a 17. születésnapjától léphet életbe.

Az Index információi szerint a Liverpool FC legmagasabb szintű vezetői jelezték: mindenképpen szeretnék megtartani Farkas Eriket, akit a kirkby-i akadémián a klub kiemelt tehetségeként tartanak számon. A 16 éves játékos jelenleg az angol utánpótlás-válogatottak tagja, és az angol labdarúgó-szövetség (FA) szabályai alapján decembertől írhat alá profi előszerződést. Az Index értesülései szerint ennek előkészítése már el is indult a Mersey-parti klubnál, amint a szabályok erre lehetőséget adtak a Premier League címvédője számára.

Farkas Erik Szegeden, a SZEOL-ban kezdte pályafutását, majd 2021-ben, 11 éves korában került a Liverpool akadémiájára. A család üzleti okokból költözött Nagy-Britanniába, a fiút pedig hamar felfedezték a helyi játékosmegfigyelők. Az Index értesülései szerint a klubnál egyértelműen úgy látják, hogy a középpályás néhány szezonon belül akár a felnőttcsapatban is helyet kaphat.

A Liverpoolnál ez rendkívüli elismerésnek számít, hiszen az elmúlt tíz évben mindössze két olyan, legalább három éven át az akadémián nevelt futballista tudott stabilan beépülni az első számú csapatba: Trent Alexander-Arnold és Curtis Jones.

A hasonló korú, máshonnan érkező kiemelt tehetségek közül a legfrissebb példa a mostani idényben a klub legfiatalabb játékosaként (16 évesen és 361 naposan) gólt szerző Rio Ngumoha.

Bence nagy erőssége, hogy a pálya tengelyében szinte bármelyik szerepkört képes magas szinten megoldani: hatosként, nyolcasként és tízesként is kiemelkedő teljesítményre képes, akárcsak a már több mint két éve Liverpoolban játszó Szoboszlai Dominik. Ezt a sokoldalúságot pedig mindenhol nagyra értékelik.

Az FA jelenleg érvényes szabályai szerint első profi szerződést csak 17 éves korban lehet megkötni. A klubok által gyakran használt előszerződés ezért mindkét fél számára garanciát jelent arra, hogy a határidő elérésekor valóban létrejön a megállapodás. Emiatt azonban a tárgyalási folyamat sokszor összetett és hosszadalmas lehet.

A 2025–2026-os idényt Farkas két korosztállyal feljebb, a Liverpool U18-as csapatánál kezdhette meg. Bár egy kisebb sérülés hátráltatta, teljesítményével így is kivívta helyét az angol U17-es válogatottban – Németországban három meccsen két gólpasszt adott –, majd szeptemberben a Liverpool U21-es együttesében is bemutatkozhatott. Nemrég pedig bekerült az ifjúsági Bajnokok Ligájában szereplő U19-es keretbe is.

Tehetségének híre Orbán Viktor miniszterelnökig is eljutott egy korábbi interjú tanúsága szerint.

Az Index Sportcast legutóbbi adásában a World Soccer magazin Egyesült Királyságban élő szerzője, Bocsák Bence arra hívta fel a figyelmet, hogy a Liverpool vezetőinek ébernek kell lenniük, ha biztosítani akarják Farkas megtartását, ugyanis már több angol klub, valamint spanyol, portugál és német élcsapatok is felfigyeltek a magyar tehetségre.

A szakíró a közelmúltban a jelenleg Ferencvárosban játszó magyar válogatott Tóth Alexről is beszélt, és kiemelte, hogy a játékos egyértelműen készen áll arra, hogy megtegye a következő lépést a karrierjében. Mindezt annak kapcsán mondta, hogy napvilágot a hír, miszerint a Liverpool 15 millió euróért szerződtetheti Tóth Alexet.

