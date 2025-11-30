Fordulatos befutó Dohában - sorsdöntő pillanatok a vb‑küzdelemben

A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a Forma-1-es Katari Nagydíjat vasárnap Dohában, ezzel jelentős mértékben faragott a hátrányából az összetettben, és az is eldőlt, hogy a vb-győztes kilétére egy hét múlva, Abu-Dzabiban derül majd fény.

A 28 éves Verstappennek ez az idei nyolcadik és pályafutása 70. futamgyőzelme, amellyel 12 pontra megközelítette a vb-pontversenyben a most negyedikként célba ért Lando Norrist, a McLaren brit pilótáját.

Verstappen mögött a másik McLarennel az ausztrál Oscar Piastri lett a második, így ő az összetettben 16 ponttal marad el az éllovas Norristól.

Dohában Carlos Sainz Jr., a Williams spanyol versenyzője zárt harmadikként.

A rajtnál Piastri simán megtartotta a vezető pozíciót és elsőnek fordult el, mögötte viszont helycsere történt a másik két vb-aspiráns között: a remekül startoló Verstappen a külső íven maga mögé utasította Norrist, akinek nem maradt más választása, mint besorolni harmadiknak.

A hetedik körben Nico Hülkenberg (Sauber) és Pierre Gasly (Alpine) balesete miatt a versenybíróság a pályára küldte a biztonsági autót, ezért aztán a két McLaren-versenyző kivételével az egész mezőny a boxba hajtott kerékcserére. A kiállások után Piastri, Norris, Verstappen volt a sorrend az első három helyen, ez pedig változatlan maradt az újraindítást követően.

Piastri és Norris komoly tempót kezdett diktálni az élen, majd az ausztrál versenyzőt a 24., brit csapattársát pedig a 25. körben hívta ki kerékcserére a McLaren. Verstappen átvette a vezetést, de Piastri és Norris is jó pozícióban, a negyedik és az ötödik helyen tért vissza a mezőnybe.

A hetedik körben lezajlott kerékcserék és a Pirelli 25 körös gumikorlátozása miatt a McLaren versenyzőin kívül a mezőny összes többi tagjának – beleértve Verstappent is – a 32. körben kellett végrehajtania a második boxkiállását, így Piastri visszaállt az élre, Norris pedig a második helyre. A mclareneseket Verstappen üldözte, aki innentől a leintésig mehetett kerékcsere nélkül, míg az élen száguldó duónak egyszer még mindenképpen a boxba kellett hajtania.

A McLaren végül a 42. körben Piastrit, két körrel később pedig Norrist hívta kerékcserére, így Verstappen 13 körrel a leintés előtt az élre állt, előnye több mint 15 másodperc volt Piastrival szemben, Norris viszont csak ötödiknek tért vissza a pályára a kiállását követően, így legfeljebb a harmadik helyért szállhatott harcba.

A hajrában Verstappen magabiztosan tartotta maga mögött Piastrit, aki a leintést követően a csapatrádión keresztül csalódottan vette tudomásul a végeredményt.

Norrisnak sem sikerült sokkal előrébb jönnie, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) hibáját kihasználva ugyan negyedik lett, de Sainzot már nem maradt esélye megtámadni. Ebben közrejátszhatott az is, hogy a brit versenyző egy alkalommal megcsúszott és az autója alját odaütötte a kerékvetőhöz.

A világbajnokság egy hét múlva Abu-Dzabiban zárul.

Kiemelt kép: Max Verstappen (Fotó: MTI/EPA/Szilágyi Anna)