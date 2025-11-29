McLaren-fölény Dohában: Piastri rajt–cél győzelemmel szorongatja Norrist

Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője rajt-cél győzelmet aratott a Forma-1-es Katari Nagydíj szombati sprintfutamán, ezzel 22 pontra csökkentette a hátrányát az összetettben éllovas csapattársához, a brit Lando Norrishoz képest.

A 24 éves Piastri mögött George Russell, a Mercedes brit pilótája ért célba másodikként, Norris harmadikként, míg a világbajnoki címvédő és négyszeres vb-győztes Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője negyedik lett.

A rajtot Piastri remekül kapta el és simán megtartotta az első helyet, mögé sorrendben Russell és Norris sorolt be, míg a hatodik pozícióból startolt Verstappen negyediknek jött fel.

A vb-címvédőnek csapattársa, Cunoda Juki is sokat segített abban, hogy azonnal két helyet tudjon javítani.

A folytatásban eseménytelenül zajlott a körözés, legalábbis ami az élmezőnyt illeti. Russell nem tudott közelebb kerülni Piastrihoz, de Norris sem fenyegette a Mercedes brit versenyzőjének második helyezését, ahogyan Verstappen sem került támadási közelségbe Norrishoz.

Piastri így nagyon magabiztosan nyerte a rövid távú viadalt, ezzel két pontot hozott Norrison az összetettben, míg Verstappen hátránya 24 helyett 25 pont az éllovastól a vasárnapi Katari Nagydíj előtt.

A program 19 órától az időmérő edzéssel folytatódik Dohában.

Végeredmény, Katari Nagydíj, sprintfutam (19 kör, 102,961 km, a pontszerzők):

1. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 26:51.033 perc

2. George Russell (brit, Mercedes) 4.951 másodperc hátrány

3. Lando Norris (brit, McLaren) 6.279 mp h.

4. Max Verstappen (holland, Red Bull) 9.054 mp h.

5. Cunoda Juki (japán, Red Bull) 19.327 mp h.

6. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 21.391 mp h.

7. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 24.556 mp h.

8. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 27.333 mp h.

Kiemelt kép: Oscar Piastri (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)