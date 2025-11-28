Műsorváltozás: Magyarország–Finnország kosárlabda vb-selejtező élőben a Duna Worldön

Péntek este újra a magyar kosárlabda-válogatottra figyel az ország: 18 órakor kezdődik a világbajnoki selejtezősorozat első mérkőzése, amelyen Magyarország a finneket fogadja Szombathelyen. A találkozót élőben közvetíti a Duna World.

A finn irányító-bedobó, Ilari Seppala a mérkőzést megelőzően elismerően beszélt a magyar csapatról. Szerinte a válogatott technikás, ponterős és keményen védekező játékosokból áll, akik közül többen meghatározó szereplői a hazai bajnokságnak. Kiemelte a honosított Nate Reuvers teljesítményét, aki Valenciában is húzóember, valamint méltatta a Somogyi–Perl–Vojvoda–Pongó-tengely kreativitását és hatékonyságát.

„Ma 18 órakor kezdi meg világbajnoki selejtezősorozatát a magyar férfi kosárlabda-válogatott. Gasper Okon együttese az Eb-elődöntős finnekkel szemben, hazai pályán érne el bravúrt abban a csoportban, ahol még az olimpiai döntős franciák, valamint a szintén Eb-induló belgák szerepelnek. Egy csapatot mindenképp meg kell előzni ebben a négyesben a továbbjutáshoz, hiszen csak az első három jut be a következő körbe, ahová minden együttes viszi az összes eredményét. Éppen ezért már ma is minden egyes megmozdulás, minden egyes pont számít” – mondta a találkozó jelentőségéről Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója.

A magyar csapat hazai pályán hárommeccses győzelmi sorozatban van, így biztató formában várja az összecsapást. A finnek ugyanakkor egy sikerrel szeretnék megkezdeni a kvalifikációt, így parázs, nagy tempójú mérkőzés várható. A csoport első három helyezettje jut tovább a selejtezők második körébe — tehát a magyar válogatottnak a továbbjutás szempontjából ez a meccs kulcsfontosságú.

