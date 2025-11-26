Doppingügy miatt változhat a vb-sorrend: Losonczi Dávid ezüstérmes lehet

A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) határozata alapján doppingvétség miatt megfosztották olimpiai és világbajnoki érmeitől Zurabi Datunasvili szerb birkózót, így Losonczi Dávid utólag akár vb-ezüstérmes is lehet.

A georgiai születésű versenyzőre jogerősen ötéves eltiltást szabtak ki, ami azzal is járt, hogy a 2021. május 27-től elért eredményeit törölték.

Datunasvilit még a koronavírus-járvány miatt a 2021 nyarára elhalasztott tokiói olimpia előtt ellenőrizték.

Utóbb kiderült, hogy szervezetében tiltott szerre bukkantak, ráadásul a védelmére készült egyik videót megpróbálta meghamisítani, ezért lett a szigorú, ötéves eltiltás a végső ítélet.

Ez ellen ugyan fellebbezett, ám a CAS nem adott neki igazat.

Így aztán a most 34 éves kötöttfogású birkózótól elvették a 2021-es tokiói olimpián, a 2021-es oslói és a 2022-es belgrádi világbajnokságon 87 kilogrammban szerzett dobogós helyezéseit. Utóbbi helyszínen Datunasvili az elődöntőben 4-3-ra verte Losonczi Dávidot. A vb-cím így a dán színekben induló Turpal Bisultanovnak jár.

Bacsa Péter, a magyar szövetség ügyvezető alelnöke az MTI megkeresésére jelezte: tudomásukra jutott Datunasvili doppingolása és jogerős eltiltása.

„Jeleztük a nemzetközi szövetség felé, hogy várjuk az ítéletüket a megváltoztatott helyezésekről. Hivatalos értesítést még nem kaptunk, ugyanakkor szeretnénk, ha mielőbb döntés születne” – mondta Bacsa.

Kiemelt kép: MTI/Koszticsák Szilárd