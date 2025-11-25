Kezdődik a női kézilabda-világbajnokság – Kövesse élőben az M4 Sporton és a Nemzeti Sportrádióban!

A női kézilabda-világbajnokság minden páratlan évben a tél egyik legfontosabb sporteseménye, 2025-ben Hollandia és Németország közösen rendezik meg a rangos tornát. A nyolc csoportban összesen harminckét válogatott küzd majd a továbbjutásért, köztük a magyar, amely a B-csoportban Svájc, Szenegál és Irán mellől szeretné kivívni az elsőséget.
Az M4 Sport a világbajnokság kiemelt mérkőzéseit, valamint a magyar válogatott mindhárom csoportmeccsét, illetve a kieséses szakasz valamennyi pillanatát élőben közvetíti, emellett a Nemzeti Sportrádió minden magyar mérkőzést élőben közvetít, így azok sem maradnak le a legfontosabb pillanatokról, akik útközben hallgatnák a vb-t. A Nemzeti Sport is kiemelten foglalkozik a magyar női kézilabda-válogatott szereplésével, és a torna legfontosabb történéseivel a nyomtatott napilapban és online is.
A magyar csapat számára a csoportkör menetrendje kedvezően alakult, hiszen mindhárom mérkőzés 20:30-kor kezdődik. A válogatott elsőként Szenegál ellen lép pályára november 27-én, majd két nappal később Irán következik. A csoportkört december 1-jén, Svájc ellen zárja a magyar együttes.
A világbajnokság más csoportjaiban is komoly erőpróbák várhatók. A társházigazda Hollandia és Németország, valamint olyan nagyágyúk, mint Franciaország, Norvégia vagy Svédország is a végső győzelemre hajt. A csoportkörben több kiemelt rangadó is várható, amelyeket az M4 Sport szintén műsorára tűz.
Női kézilabda-világbajnokság 2025 – Magyarország csoportmérkőzései:
- 2025. november 27., 20:30 — Magyarország–Szenegál (élőben az M4 Sporton, és a Nemzeti Sportrádióban)
- 2025. november 29., 20:30 — Irán–Magyarország (élőben az M4 Sporton, és a Nemzeti Sportrádióban)
- 2025. december 1., 20:30 — Magyarország–Svájc (élőben az M4 Sporton, és a Nemzeti Sportrádióban)
A kiemelt kép forrása: MTVA