Kezdődik a női kézilabda-világbajnokság – Kövesse élőben az M4 Sporton és a Nemzeti Sportrádióban!

November 26. és december 14. között Hollandia és Németország ad otthont a 2025-ös női kézilabda-világbajnokságnak, ahol a magyar válogatott a B-csoportban kezdi meg szereplését. A torna kiemelt mérkőzéseit és valamennyi magyar találkozót élőben közvetít az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió.

A női kézilabda-világbajnokság minden páratlan évben a tél egyik legfontosabb sporteseménye, 2025-ben Hollandia és Németország közösen rendezik meg a rangos tornát. A nyolc csoportban összesen harminckét válogatott küzd majd a továbbjutásért, köztük a magyar, amely a B-csoportban Svájc, Szenegál és Irán mellől szeretné kivívni az elsőséget.

Az M4 Sport a világbajnokság kiemelt mérkőzéseit, valamint a magyar válogatott mindhárom csoportmeccsét, illetve a kieséses szakasz valamennyi pillanatát élőben közvetíti, emellett a Nemzeti Sportrádió minden magyar mérkőzést élőben közvetít, így azok sem maradnak le a legfontosabb pillanatokról, akik útközben hallgatnák a vb-t. A Nemzeti Sport is kiemelten foglalkozik a magyar női kézilabda-válogatott szereplésével, és a torna legfontosabb történéseivel a nyomtatott napilapban és online is.

A magyar csapat számára a csoportkör menetrendje kedvezően alakult, hiszen mindhárom mérkőzés 20:30-kor kezdődik. A válogatott elsőként Szenegál ellen lép pályára november 27-én, majd két nappal később Irán következik. A csoportkört december 1-jén, Svájc ellen zárja a magyar együttes.

A világbajnokság más csoportjaiban is komoly erőpróbák várhatók. A társházigazda Hollandia és Németország, valamint olyan nagyágyúk, mint Franciaország, Norvégia vagy Svédország is a végső győzelemre hajt. A csoportkörben több kiemelt rangadó is várható, amelyeket az M4 Sport szintén műsorára tűz.

Női kézilabda-világbajnokság 2025 – Magyarország csoportmérkőzései:

2025. november 27., 20:30 — Magyarország–Szenegál (élőben az M4 Sporton, és a Nemzeti Sportrádióban)

(élőben az M4 Sporton, és a Nemzeti Sportrádióban) 2025. november 29., 20:30 — Irán–Magyarország (élőben az M4 Sporton, és a Nemzeti Sportrádióban)

(élőben az M4 Sporton, és a Nemzeti Sportrádióban) 2025. december 1., 20:30 — Magyarország–Svájc (élőben az M4 Sporton, és a Nemzeti Sportrádióban)

