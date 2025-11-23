Max Verstappen nyert Las Vegasban, Lando Norris egyre közelebb a vb-címhez

A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte vasárnap a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíjat, amelyen a másodikként célba érő Lando Norris, a McLaren brit pilótája nagy lépést tett a vb-győzelem felé.

Az MTI híradása szerint a 28 éves Verstappennek ez az idei hatodik és pályafutása 69. futamgyőzelme. Norris a pole pozícióból rajtolva lett végül második, de így is 30 pontra növelte az előnyét csapattársával, az összetett második helyén álló és most negyedikként végző, ausztrál Oscar Piastrival szemben. A dobogó harmadik fokára George Russell, a Mercedes brit versenyzője állhatott fel.

Sikerével még Verstappennek is van esélye megnyerni a vb-trófeát, Norris ugyanakkor a következő hétvégén, Katarban akár bebiztosíthatja karrierje első vb-címét.

A rajtnál Norris nagyon agresszívan próbálta kizárni a mellőle rajtoló Verstappent az első kanyar belső ívéről, de ennek nyomán túlságosan rövidet fékezett, szélesen fordult, a holland versenyző ezt kihasználva átvette a vezetést. Norris ráadásul még egy pozíciót veszített, a hátulról lendületből érkező Russell is meg tudta előzni. A Mercedes brit pilótája kisvártatva Verstappent is támadhatta, de két-három kör után végül felhagyott a kísérletezéssel.

A 10. körben Verstappen, Russell, Norris, Carlos Sainz Jr. (Williams), Isack Hadjar (RB), Piastri volt a sorrend az első hat helyen, de hamarosan a hátrébbról startolt és jó tempót diktáló Charles Leclerc (Ferrari) egészen az ötödik helyig jött fel, miután Piastrit és Hadjart is maga mögé utasította egy-egy szép manőverrel.

A boxkiállások sorát az élmezőnyből Russell kezdte meg, ő a 18. körben cserélt kereket, majd Piastri a 22., Norris és Sainz a 23. körben kapott friss abroncsokat. Verstappen autóján pontosan féltávnál, a 25. körben cseréltek kereket, és a holland versenyző valamivel több mint egy másodperces előnnyel tért vissza az élre.

A sorrend Verstappen, Russell, Norris volt a dobogós helyeken, de 16 körrel a vége előtt a nagy lendülettel érkező Norris könnyedén előzte meg Russellt és jött fel másodiknak.

A hajrában aztán Norris nem erőlködött utolérni Verstappent, és végül több mint 20 másodperccel lemaradva ért célba másodikként, Piastrinak pedig meg kellett elégednie a negyedik hellyel, amelynél jobb eredményt reálisan nem érhetett el ezúttal.

Az olasz Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), aki a 17. helyről rajtolva lett ötödik, míg hatodikként Leclerc, mögötte pedig sorrendben Sainz és Hadjar zárt. A mezőny végéről startolt hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton (Ferrari) a leintésig feljött tizediknek és így egy pontot szerzett.

A jövő hétvégén Katarban az idény utolsó sprintfutamos hétvégéjét rendezik.

Végeredmény, Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas (50 kör, 309,958 km, a pontszerzők):

1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:21:08.429 óra

2. Lando Norris (brit, McLaren) 20.741 másodperc hátrány

3. George Russell (brit, Mercedes) 23.546 mp h.

4. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 27.650 mp h.

5. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 30.488 mp h.

6. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 30.678 mp h.

7. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 34.924 mp h.

8. Isack Hadjar (francia, RB) 45.257 mp h.

9. Nico Hülkenberg (német, Sauber) 51.134 mp h.

10. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 59.369 mp h.

pole pozíció: Norris A vb-pontversenyek állása 22 futam után (még 2 van hátra):

Versenyzők:

1. Lando Norris (brit, McLaren) 408 pont

2. Oscar Piastri (ausztrá, McLaren) 378

3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 366

4. George Russell (brit, Mercedes) 291

5. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 222

6. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 149

7. Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 132

8. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 73

9. Isack Hadjar (francia, RB) 47

10. Nico Hülkenberg (német, Kick Sauber) 45

11. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 44

12. Oliver Bearman (brit, Haas) 40

13. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 40

14. Liam Lawson (új-zélandi, RB) 36

15. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 32

16. Esteban Ocon (francia, Haas) 30

17. Cunoda Juki (japán, Red Bull) 28

18. Pierre Gasly (francia, Alpine) 22

19. Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber) 19

Csapatok:

1. McLaren 786 pont – már világbajnok

2. Mercedes 423

3. Red Bull 391

4. Ferrari 371

5. Williams 117

6. RB 86

7. Aston Martin 72

8. Haas 70

9. Sauber 64

10. Alpine 22

Kiemelt kép: A 2025-ös Formula-1-es Las Vegasi Nagydíj dobogósai: Lando Norris (balra), Max Verstappen (középen) és George Russell (jobbra). (Fotó: Frederic J. Brown / AFP)