Fordulat Las Vegasban: mindkét McLarent kizárták a futam után

A McLaren-csapat mindkét versenyzőjét, a második helyezett és a világbajnoki összetettben éllovas Lando Norrist, valamint a futamon negyedik, a pontversenyben második Oscar Piastrit is kizárták utólag a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíjról.

A formula1.com-on olvasható közlemény szerint a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) azzal indokolt, hogy a viadal utáni ellenőrzések során kiderült, mindkét autó kopólemeze – a padlólemez hátsó része – vékonyabbnak bizonyult a megengedettnél.

A csapat illetékesei a meghallgatása során nem tudtak elfogadható magyarázattal szolgálni, ezért a brit Norrist és az ausztrál Piastrit is kizárták a versenyből. Mindez azt is jelenti, hogy a brit George Russell (Mercedes) előrelépett másodiknak, az olasz Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) pedig a 17. helyről rajtolva harmadik lett Las Vegasban.

A vb-éllovas Norris előnye így két fordulóval a zárás előtt 24 pont a csapattársa, valamint a vasárnapi futamot megnyert, címvédő és négyszeres vb-győztes Max Verstappen (Red Bull) előtt. A jövő hétvégén Katarban az idény utolsó sprintfutamos hétvégéjét rendezik, egy héttel később a szezonzáró Abu Dzabi Nagydíjra kerül sor.

A vasárnapi Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj módosított végeredménye és a világbajnoki pontversenyek állása (a formula1.com alapján) a McLaren két versenyzője, Lando Norris és Oscar Piastri utólagos kizárását követően:

Végeredmény, Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas (50 kör, 309,958 km, a pontszerzők):

——————————————————————————–

1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:21:08.429 óra

2. George Russell (brit, Mercedes) 23.546 másodperc hátrány

3. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 30.488 mp h.

4. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 30.678 mp h.

5. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 34.924 mp h.

6. Isack Hadjar (francia, RB) 45.257 mp h.

7. Nico Hülkenberg (német, Sauber) 51.134 mp h.

8. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 59.369 mp h.

9. Esteban Ocon (francia, Haas) 1:00.635 perc h.

10. Oliver Bearman (brit, Haas) 1:10.549 p h.

pole pozíció: Lando Norris (brit, McLaren)

A vb-pontversenyek állása 22 futam után (még 2 van hátra):

———————————————————-

versenyzők:

1. Lando Norris (brit, McLaren) 390 pont

2. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 366

3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 366

4. George Russell (brit, Mercedes) 294

5. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 226

6. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 152

7. Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)137

8. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 73

9. Isack Hadjar (francia, RB) 51

10. Nico Hülkenberg (német, Kick Sauber) 49

11. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 48

12. George Bearman (brit, Haas) 41

13. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 40

14. Liam Lawson (új-zélandi, RB) 36

15. Esteban Ocon (francia, Haas) 32

16. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 32

17. Cunoda Juki (japán, Red Bull) 28

18. Pierre Gasly (francia, Alpine) 22

19. Gabriel Bortoleto (brazil, Kick Sauber) 19

csapatok:

1. McLaren 756 pont – már világbajnok

2. Mercedes 431

3. Red Bull 391

4. Ferrari 378

5. Williams 121

6. RB 90

7. Haas 73

8. Aston Martin 72

9. Sauber 68

10. Alpine 22

Kiemelt kép: Lando Norris, a McLaren brit versenyzõje (k) és ausztrál csapattársa, Oscar Piastri (elöl) a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Brazil Nagydíjának sprintfutamán a Sao Pauló-i Interlagos pályán 2024. november 2-án, a futam elõtti napon. (Fotó: MTI/EPA/EFE/André Coelho)