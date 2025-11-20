Műsorújság
Elhunyt Cselkó Tibor Európa-bajnok kosárlabdázó

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.11.20. 10:47

November 14-én, kilencvennégy éves korában, Londonban elhunyt Cselkó Tibor, az 1955-ben Európa-bajnok férfi kosárlabda-válogatott vezéregyénisége.

A halálhírről a család tájékoztatta a Nemzeti Sportot.

Cselkó Tibor az 1955-ös budapesti Eb-n a válogatott mind a 10 találkozóján szerepet kapott, a törököknek 10, a lengyeleknek 11, a bolgároknak 11, a románoknak pedig 10 pontot dobott.

Mivel a sportvezetőség határozott ígérete ellenére az 1955-ben Európa-bajnok válogatottat nem vették számításba az 1956-os melbourne-i olimpiára utazó küldöttség kialakításánál, a levert forradalom után Cselkó Tibor sem látta a jövőjét itthon, s feleségével – az Eb-ezüstérmes Bárány Katalinnal – együtt disszidált.

Ezt követően építészmérnökként dolgozott Londonban a nyugdíjba vonulásáig, neje ékszerüzletet vezetett.

A fia családjából három, a lányától egy lányunokája született.

Kiemelt kép: Cselkó Tibor. Fotó: MTI/Fényes Tamás.

