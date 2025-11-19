Donald Trump áthelyezteti a foci-vb mérkőzéseit, ha a balliberális városvezetők nem garantálják a biztonságot

Donald Trump amerikai elnök világossá tette: ha a demokrata vezetésű városokban biztonsági problémák merülnének fel a 2026-os labdarúgó világbajnokság mérkőzéseinek megrendezésével kapcsolatban, akkor egyes találkozókat más városokba helyeznének át. Gianni Infantino, a FIFA elnöke egyetért Trumppal abban, hogy a biztonság a legfontosabb.

A Weltwoche beszámolója szerint Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban újságíróknak azt mondta: ha egyes városokban biztonsági problémák merülnének fel a 2026-os labdarúgó-világbajnokság mérkőzéseinek megrendezésével kapcsolatban, akkor megkérné Gianni Infantinót, a FIFA elnökét, hogy helyezzék át az összecsapásokat más városokba.

„Ha a legkisebb gyanúnk lenne afelől, hogy nehézségek lennének, megkérném Giannit, hogy helyezze át az adott mérkőzést egy másik városba” – fogalmazott a portál szerint Trump. A tudósítás szerint különösen Seattle lehet ezzel kapcsolatban célkeresztben, ahol a magát demokrata-szocialistának valló, baloldali Katie Wilson vette át januártól a polgármesteri tisztséget.

„Ha úgy gondoljuk, hogy problémák lesznek Seattle-ben, ahol egy nagyon, nagyon liberális, majdnem kommunista polgármester van, akkor mondhatom azt Gianni, hogy elmozdítjuk az eseményt?”

– tette fel a kérdést Donald Trump, amikor a FIFA elnökével találkozott a Fehér Házban. Infantino pedig így válaszolt:

„Igen, a biztonság a legfontosabb.”

A 2026-os világbajnokságot az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezik meg, a házigazdák között 11 amerikai város szerepel. A sorsolást december 5-én tartják Washingtonban.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök, Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a FIFA elnöke és Marco Rubio amerikai külügyminiszter az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által rendezett 2026-os labdarúgó-világbajnokság amerikai előkészítéséért felelős fehér házi munkacsoporttal tartott találkozón Washingtonban (Fotó: MTI/AP/Evan Vucci)