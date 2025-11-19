Cristiano Ronaldo a Fehér Házban vacsorázott Donald Trumppal

Cristiano Ronaldo kedden este a szaúdi trónörökös társaságában jelent meg a Fehér Ház díszvacsoráján, ahol Donald Trump amerikai elnök külön megtiszteltetésként üdvözölte a portugál futballsztárt – írja a BBC.

Cristiano Ronaldo fekete nyakkendős díszvacsorán vett részt a Fehér Házban, ahol a szaúdi trónörökös, Mohamed bin Szalmán társaságában tűnt fel. Donald Trump amerikai elnök az esemény előtt megtiszteltetésnek nevezte, hogy vendégül láthatja Ronaldót, aki a szaúdi futballbajnokság egyik arcaként fontos szerepet játszik a királyság modernizációs törekvéseiben.

A jelenlévők között olyan üzleti vezetők is megjelentek, mint Elon Musk vagy Tim Cook, ám az est középpontjában kétségtelenül Ronaldo állt.

Trump beszédében külön kiemelte a portugál sztárt, hozzátéve: „A fiam nagy rajongód”, és megjegyezte, hogy a találkozó miatt Barron most „egy kicsit jobban tiszteli az apját”.

A futballsztár 2023-ban igazolt Szaúd-Arábiába, ahol az Al Nassr labdarúgócsapat kapitányaként és a bajnokság kiemelt szereplőjeként példátlan nagyságrendű fizetést kap: előbb évi 200 millió dollárt, majd egy újabb, kétéves szerződéssel összesen 400 millió dollárt.

Ezzel a világ első milliárdos futballistája lett, 1,4 milliárd dolláros vagyonra tett szert – mindezt 40 évesen, pályafutása utolsó szakaszában.

Kiemelt kép forrása: X