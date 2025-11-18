Különleges vízumot kell szereznie annak, aki élőben akarja nézni a jövő évi labdarúgó-vb-t

Különleges vízumot hoz létre a jövő évi labdarúgó-világbajnokságra utazó szurkolók számára az Egyesült Államok – jelentette be Donald Trump amerikai elnök hétfőn.

Az elnök a Fehér Házban elmondta, a „FIFA útlevél” (FIFA Pass) a három észak-amerikai országban rendezett világbajnokságra jegyet váltó szurkolók számára gyorsított vízumeljárást biztosít.

Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke a fehér házi eseményen hangsúlyozta, hogy

az eljárás révén a jegybirtokosok prioritást élveznek a vízum megszerzéséhez szükséges időpontokban.

Hozzátette, hogy a világbajnokságra több millió látogatót várnak, aki a helyszínen tervezi megtekinteni a mérkőzéseket.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok külképviseletei felkészülnek a megnövekedett vízumigényre.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (b) és Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke Trump tiszteletjegyét ábrázoló táblával fényképezkedik a 2026-os labdarúgó-világbajnokságról tartott sajtóértekezleten a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. augusztus 22-én (Fotó: MTI/EPA/UPI pool/Annabelle Gordon)