Szoboszlai Dominik: Egy vb-vel tartozunk nektek és magunknak

Egy vb-vel tartozunk nektek és magunknak! A munka újra elkezdődött. Szeretlek, Magyarország! – üzente a szurkolóknak Szoboszlai Dominik.

Üzent a szurkolóknak Szoboszlai Dominik a magyar labdarúgó-válogatott Írország ellen elveszített világbajnoki selejtezős találkozója után a közösségi oldalán.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy a magyar labdarúgó-válogatott a hosszabbítás során esett gól miatt 3-2-re kikapott Írországtól, így lemarad a 2026-os világbajnoki pótselejtezőről, és így a világbajnokságról is. Hétfő délután a nemzeti együttes csapatkapitánya és a Liverpool sztárja Szoboszlai Dominik az Instagramon adott hangot az érzéseinek.

„F áj, mert nagyon akartuk! Nem csak magunkért, hanem értetek is.

Értetek, akik mindig mellettünk álltok, és a világ végére is elkísérnétek minket” – írta szurkolóinak a fiatal világklasszis, aki kiemelte, hogy csapatkapitányként sajnálja, hogy most nem sikerült, „de büszke vagyok minden játékosra, stábtagra és edzőre.”

„Egy VB-vel tartozunk nektek és magunknak! A munka újra elkezdődött. Szeretlek, Magyarország!” – zárta sorait a 25 éves középpályás.

Kiemelt kép: Szoboszlai Dominik a Magyarország – Portugália labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzés után a Puskás Arénában 2025. szeptember 9-én. Magyarország – Portugália 2-3. (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)