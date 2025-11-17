Műsorújság
Apró szépségtapasz: Varga Barnabásé lett a játéknap legszebb gólja

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.11.17. 08:23

| Szerző: hirado.hu
Az Európai Labdarúgó Szövetség közösségi oldala Varga Barnabás találatát választotta világbajnoki selejtezők vasárnapi játéknapjának legszebb góljává.

A magyarok előbb a negyedik percben Lukács Dániel csúsztatásával szereztek vezetést a Puskás Arénában az írek ellen, majd a Ferencváros támadója az összecsapás 37. percében Kerkez Milos előreívelését mellel tette maga elé, majd 18 méterről bal lábbal elemi erővel lőtte ki a bal felsőt.

Marco Rossi együttese ugyan kétszer is vezetett a mérkőzés során, a vendégek azonban az utolsó pillanatban, a 96. percben a mesterhármast szerző Troy Parrottnak köszönhetően 3-2-re diadalmaskodtak, így a magyarokat megelőzve megszerezték a pótselejtezőt érő második helyet a csoportban.

Kiemelt kép: A gólszerző Varga Barnabás ünnepel a Magyarország–Írország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. november 16-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

