A nézőkön nem múlt – több mint egymillióan szurkoltak az M4 Sport előtt a magyar–ír meccsen

A Magyarország–Írország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzést a magyar tévénézők több mint egyharmada nézte az M4 Sporton, több mint egymillió embert ültetett a képernyők elé az izgalmakban és érzelmekben gazdag találkozó.

A vasárnapi Magyarország–Írország mérkőzés hasonlóan erős érdeklődést váltott ki, mint a Portugália elleni selejtező: ezúttal 1 017 118-an követték a labdarúgó-válogatott utolsó vb-selejtezős csoportmérkőzését. A teljes hazai televíziós piacon 2025-ben kizárólag ez a két sportközvetítés tudta átlépni az egymilliós nézettségi határt.

Az összecsapás ideje alatt a tévénézők 33,3 százaléka választotta az M4 Sportot, míg ez az érték a férfiak esetében 44,7 százalék volt (A 18-59 évesek esetében 35,6 százalék), így ez felülmúlta a portugálok elleni rekordmérkőzés arányszámát (azt a nézők 30%-a követte Magyarországon). Az írek elleni sorsdöntő mérkőzést összesen 1 millió 17 ezer néző látta az M4 Sporton, míg online az m4sport.hu oldalon összesen 131 817 felhasználó követte.

Az első félidő nézettsége 934 ezer fő, a másodiké 1,13 millió fő volt, a találkozó legnézettebb perce a második félidő végén volt (16:59-kor), ekkor 1,238 millió fő szurkolt a csapatnak a képernyők előtt. Egészen hihetetlen, de a sorsdöntő mérkőzést a több mint 1,5 millió bekapcsolódó egy átlagos tagja nézte 87 percig, ami a mérkőzés hosszának kétharmada.

A Magyarország számára tegnap véget ért világbajnoki-selejtező sorozat átlagos nézőszáma is igen magas, hiszen 829 ezren követték az M4 Sporton a hat találkozót, amelyek közül a szeptember 9-i Magyarország–Portugália volt a legnézettebb (1,029 millió), míg a vasárnapi Magyarország–Írország a lista második helyén végzett, a selejtezős-sorozat első mérkőzése, az Írország–Magyarország pedig 765 ezer nézővel a harmadik legnézettebb mérkőzés lett.

Kiemelt kép forrása: MTVA