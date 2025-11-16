Még kilenc biztos hely kiadó a vb-re: így áll a helyzet a magyar válogatott Írország elleni sorsdöntő mérkőzése előtt

Az európai világbajnoki selejtezők vasárnaptól keddig tartó utolsó fordulójában a 12-ből még kilenc indulási jog kiadó, ezen túlmenően pedig Svájc, Spanyolország, Norvégia és Hollandia labdarúgó-válogatottja számára szinte már csak formalitás a csoportelsőség biztosítása – írta vasárnapi összefoglalójában az MTI, amelyben számba vették az összes csoport állását. A magyar válogatott vasárnap délután játszik a továbbjutásért, bár valószínűsíthető, hogy még győzelem esetén sem a közvetlen indulási jogot, hanem a pótselejtezőn való részvétel jogát sikerül megszereznie.

Mint írták, Svájc csak akkor kényszerülne pótselejtezőre, ha legalább hat góllal kikapna Koszovóban, a százszázalékos és eddig gólt sem kapó spanyoloknak pedig ehhez héttel kellene alulmaradniuk a vendég törökökkel szemben. A szintén hibátlan mérleggel rendelkező norvégok még ennél is kényelmesebb helyzetben vannak, ugyanis Olaszországban akár nyolc góllal is kikaphatnak, még az is nekik kedvezne. A sereghajtó Litvániát fogadó hollandok is szinte már vb-résztvevőnek érezhetik magukat, mivel hárompontos előnyük mellett 13-mal jobb a gólkülönbségük, mint a második lengyeleknek, akik Máltára utaznak.

Három csoportban viszont döntőnek beillő mérkőzést rendeznek: a német-szlovák és az osztrák-bosnyák párharcban a hazaiaknak, míg a skót-dán meccsen a vendégeknek jó a döntetlen is.

A belgák és a Nemzetek Ligája-győztes portugálok hasonló helyzetben vannak: előbbieknek a pont nélküli Liechtenstein ellen elég x-re hozniuk a mérkőzést, utóbbiak pedig a szintén utolsó Örményországot fogadják úgy, hogy a jó gólkülönbségnek köszönhetően valószínűleg már a döntetlen is elég számukra a biztos kijutáshoz,

így a walesi-északmacedón és a magyar-ír meccs minden bizonnyal a pótselejtezőt érő második helyről dönt ezekben a csoportokban.

A K és L csoportban már minden lényegi kérdés eldőlt, ugyanis a százszázalékos Anglia, illetve Horvátország kijutott, Albánia és Csehország pedig biztos második az ötösben. A D jelű négyesben a legutóbb vb-ezüstérmes franciák elsősége szintén eldőlt, a második helyért pedig Ukrajna és Izland küzd meg egymással Varsóban, utóbbinak a döntetlen is elég lenne.

A vasárnapi magyar-ír találkozó mellett még egy összecsapásnak Magyarország ad otthont,

ugyanis az ukrajnai háború miatt a fehéroroszok kedden Zalaegerszegen látják vendégül Görögországot.

Az Írország elleni meccs sorsdöntő jelentőségű, de utána sem lesz még egyszerű dolgunk

A 12 csoportból az első helyezettek egytől egyig kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat.

A második helyezettek helyzete komplikáltabb: ők a jövő márciusban esedékes pótselejtezőkön küzdhetnek meg egymással a vb-részvételért.

A pótselejtezőkről négy csapat juthat ki összesen: ezekért a helyekért a 12 második helyezettje, valamint Nemzetek Ligájának négy legjobb olyan csoportgyőztese vesz részt, amelyek a csoportkörben nem végeztek az első két hely valamelyikén. Ha négynél kevesebb csoportgyőztes marad le az 1-2. helyről, akkor a fennmaradó helyeket a Nemzetek Ligája időközi összesített rangsora alapján soron következő csapatok kapják meg.

Az így összegyűlő 16 csapatot sorsolásos úton négy különálló ágra osztják, áganként négy-négy csapattal; mindegyik ág két elődöntőből és egy döntőből áll majd, és az utóbbiak győztesei jutnak ki a világbajnokságra.

Vagyis: a magyar válogatottnak az írek elleni meccs után még két győzelemre lesz szüksége jövő tavasszal a vb-szerepléshez.

A magyar csapat vasárnap 15 órakor lép pályára Írország ellen. Arról, hogy a tréner, Marco Rossi, valamint a játékosok mit nyilatkoztak a meccs előtt, itt olvashat.

Kiemelt kép: a magyar válogatott edzése a Vazgen Szargszján Köztársasági Stadionban, Jerevánban 2025. november 12-én. Magyarország és Örményország világbajnoki selejtezõmérkõzést játszik egymással november 13-án. MTI/Czeglédi Zsolt.