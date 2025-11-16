Műsorújság
Márton Viviana aranyérmet szerzett a női tekvondó-vb-n

2025.11.16. 19:00

A 19 éves Márton Viviana aranyérmet szerzett az Egyenlítői-Guinea fővárosában, Malabóban rendezett női tekvondó-világbajnokság vasárnapi zárónapján, a 62 kilogrammos kategóriában. Pénteken ikertestvére, Luana lett első a 67 kilósok között.

A tavaly, Párizsban, a 67 kilogrammosok mezőnyében olimpiai bajnoki címet szerző Viviana – aki két és fél hete a kínai „normál” világbajnokságon ezüstérmesként végzett –, a malabói vb-n kiemeltként indult, és három mérkőzést nyerve állhatott a dobogó tetejére.

Márton Viviana a második helyen kiemelt magyar erőnyerőként a negyeddöntőből indult, majd az elődöntőben a kínai Csen Hszi-mint, a fináléban pedig a semleges színekben szereplő, orosz származású Lilija Huzinát verte.

A női világbajnokságon indult magyar csapat harmadik tagja, a Kínában vb-ötödik hellyel a felnőtt mezőnybe berobbanó 17 éves Salim Kamilah ezúttal is ötödikként végzett a 46 kilogrammosok között – írta honlapján a hazai szövetség.

Kiemelt kép: Márton Viviana olimpiai bajnok tekvondós a 2024-es párizsi nyári olimpiáról hazaérkezõ magyar csapat ünnepélyes fogadásán a Puskás Ferenc Stadion szoborparkjában 2024. augusztus 12-én. MTI/Máthé Zoltán.

