Marco Rossi váratlant húzott: két helyen változtatott a magyar csapaton a mérkőzés előtt

Marco Rossi szövetségi kapitány két helyen változtatott az Örményországban egygólos győzelmet aratott magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapatán, amelybe bekerült Tóth Alex és Lukács Dániel az írek elleni, sorsdöntő világbajnoki selejtezőmérkőzésre.

A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető

Callum Styles és Bolla Bendegúz helyett szavazott bizalmat a ferencvárosi középpályásnak, Tóth Alexnek és a Puskás Akadémiában futballozó támadónak, Lukács Dánielnek.

Rossi a várakozásoknak megfelelően a sérült Tóth Balázst helyettesítő Dibusz Dénes előtt nem változtatott a védelem összeállításán, azaz sorozatban hatodszor is Loic Nego, Willi Orbán, Szalai Attila és Kerkez Milos alkotja a hátsó alakzatot. Az ellenfél támadásainak szűrése viszont ezúttal Schäfer András mellett a Stylesnál támadóbb szellemű Tóth Alex feladata lesz. A középcsatár Varga Barnabás kiszolgálását pedig ezúttal Sallai Roland és a csapatkapitány Szoboszlai Dominik mellett Lukács Dániel segíti.

A magyar-ír vb-selejtező a norvég Espen Eskas sípjelére 15 órakor kezdődik a jövő évi Bajnokok Ligája-döntőnek is otthont adó Puskás Arénában. A mérkőzést élőben közvetíti az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió.

A tét hatalmas lesz, győzelemmel akár a csoportelsőség és a vb-részvétel is elérhető az éllovas portugálok pontvesztése esetén (bár ennek nem túl a sansza), a vereség elkerülése pedig biztosan legalább a pótselejtezőt jelentő második helyet garantálná a négyesben.

A magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapata tehát: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Tóth A. – Lukács, Szoboszlai, Sallai – Varga B.

Kiemelt kép: Marco Rossi szövetségi kapitány a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatóján az MLSZ Edzőközpontjában, Telkiben 2025. november 15-én. A csapat másnap Írország ellen világbajnoki selejtezőmérkőzést játszik a Puskás Arénában. MTI/Illyés Tibor.