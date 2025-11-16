Drámai küzdelemben alulmaradt a magyar válogatott: nem leszünk ott a 2026-os labdarúgó-vb-n

A magyar labdarúgó-válogatott az utolsó pillanatban, a 96. percben kapott góllal 3-2-es vereséget szenvedett vasárnap az ír csapattól a Puskás Arénában rendezett világbajnoki selejtezőmérkőzésen. Így harmadik lett a csoportjában és sorozatban tizedszer maradt le a vb-ről.

A magyarok előbb a negyedik percben Lukács Dániel csúsztatásával szereztek vezetést.

Valamivel később az ír Troy Parrott egy büntetőből kiegyenlített, de

a 37. percben Varga Barnabás bombagóljával szereztek vezetést ismét a magyarok.

A második félidőben is veszélyesebben futballozott a magyar gárda, a meccs végére azonban az írek láthatóan felpörögtek, és a 80. percben Troy Parrott ismét egyenlíteni tudott. Bár ezután is az írek domináltak, nem sokon múlt, hogy a magyar csapat kihúzza a meccs végéig (a döntetlennel ugyanis már megszereztük volna a pótselejtezőt érő második helyet).

Azonban a nyomás túl nagy volt: az újabb és újabb ír támadások után a hosszabbítás 96. percében Troy Parrott megszerezte a harmadik, egyben győztes gólját is.

A kevés idő miatt innen már nem volt visszatérés a magyar csapatnak, 3-2 lett a végeredmény.

Ezzel eldőlt: a magyar válogatott ezáltal biztos nem lesz ott a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon, sorozatban tizedjére sem.

A magyar csapat, illetve a szurkolók által átélt drámát leginkább a csapatkapitány jelenítette meg: mint a Nemzeti Sport videóján is látható, Szoboszlai Dominik elsírta magát a lefújás után.

A nemzeti együttes legközelebb barátságos mérkőzéseket játszik márciusban.

„Én vagyok az első számú felelős” – mondta Marco Rossi

Az olasz tréner már a mérkőzés előtt is azt mondta: edzői pályafutása egyik legfontosabb mérkőzése lesz a vasárnapi.

A lefújás után a közösségi médiában rögtön elszabadultak az indulatok:

a Facebookon rengetegen az olasz trénert hibáztatták, elsősorban a hosszabbításban, nem sokkal a harmadik kapott gól előtt végrehajtott cserék miatt.

Az olasz edző a mérkőzés után azt mondta az M4 sport videója szerint: nagyon csalódott a történtek miatt. Elmondása szerint a játékosok azt tették, amit kért tőlük, és a mérkőzés előtt is számoltak azzal, hogy az írek mekkora veszélyt jelenthetnek.

„Ha egy kicsivel nagyobb szerencsénk van, megoldhattuk volna […] most tényleg nagyon-nagyon balszerencsések voltunk” – fogalmazott Rossi, utalva eközben a többi csoportmérkőzésen, – például az írek elleni idegenbeli meccsen – történtekre is.

„Nagyon-nagyon nehéz lesz nekem, nehéz most a jövőre gondolnom, a következő mérkőzésekre, márciusban. Nehéz… Én vagyok a szövetségi kapitánya a nemzeti válogatottnak most már jó ideje, és azt kell mondjam, hogy ez a pillanat, amikor a legrosszabbul érzem magam, amióta kapitány vagyok. De természetesen nem akarok semmilyen alibit keresni, vagy magyarázatot, én vagyok az első számú felelős […] Nagyon, nagyon szomorú vagyok”

– mondta végül a magyar válogatott edzője.

Emlékezetes, hogy a sajtóban már tavaly is felvetődtek pletykát Rossi lehetséges lemondásával kapcsolatban. Az olasz tréner akkor cáfolta a híreszteléseket, és azt mondta: „Olvastam, hallottam én is mindenféle híreket, ezért szeretném leszögezni: nem vagyok az a fajta, aki egy nehéz helyzetben magára hagyja a csapatát. Jobbá akarom tenni a magyar válogatottat, mert egy nagyszerű utazáson vagyunk, és még nem értük el a plafont. Sok nagy siker vár még erre a csapatra, ebben biztos vagyok. Másrészt élő szerződésem van, és amíg a munkaadóm nem mondja fel, én ezt tiszteletben kívánom tartani.”

A válogatott olasz szakvezetőjének jelenlegi szerződése 2030-ig szól

– így legfeljebb akkor távozhat a kispadról, ha lemond, vagy az MLSZ bontja a szerződését.

Tíz sikertelen kísérlet a vb-nél

Az MTI összefoglalója szerint a nemzeti együttes a legtöbbször, szám szerint ötször a negyedik helyen végzett, négyszer harmadik lett, egyszer pedig a pótselejtezőt érő második pozíciót szerezte meg. Utóbbi alkalom ugyanakkor csúfosan zárult, ugyanis a jugoszlávok 12-1-es összesítéssel ütötték el Csank János csapatát attól, hogy kijusson az 1998-as, franciaországi tornára.

Ha helyezésben nem is, de pontszám tekintetében a 2022-es, valamint a 2014-es vb-selejtező volt a legeredményesebb sorozat a vizsgált időszakban; a lehetséges 30 pont 57 százalékát szerezték meg Egervári Sándor, illetve Marco Rossi csapatai. Szerzett gólokban előbbi a legjobb, mert a mérkőzésenkénti gólátlaga 2,1 volt. A mostani sorozatban a maximális 18 pontból nyolcat szerzett meg a válogatott, azaz 44,4 százalékos teljesítménnyel zárt.

A negatív csúcsot az 1994-es selejtezősorozat jelenti, amelyben nyolc meccsen hat gólt szerezve mindössze a pontok 31 százalékát sikerült begyűjteni.

Kiemelt kép: Magyar szurkolók a Magyarország – Írország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzés előtt a Puskás Arénában 2025. november 16-án. MTI/Hegedüs Róbert.