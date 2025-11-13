Örmény-magyar – Nincs meglepetés Rossi kezdőcsapatában

Nincs meglepetés a magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapatában, amely 18 órától Örményország vendégeként lép pályára a világbajnoki selejtezősorozat F csoportjának ötödik fordulójában.

Marco Rossi szövetségi kapitány Tóth Balázs hiányában ismét Dibusz Dénesnek szavazott bizalmat a kapuban, előtte pedig sorozatban ötödször Nego Loic, Szalai Attila, Willi Orbán és Kerkez Milos alkotja a védelmet.

Az ellenfél támadásainak szűrése ezúttal is Schäfer András és Styles Callum feladata lesz, míg a középcsatár Varga Barnabás kiszolgálása újfent a Bolla Bendegúz, Sallai Roland és a csapatkapitány Szoboszlai Dominik alkotta hármasra hárul.

Napközben Jerevánban békésen megfértek egymás mellett a magyar és az örmény szurkolók, a vendéglátók szívélyesen fogadták az örmény fővárosba érkezett mintegy ezer magyar drukkert, akik közül sokan nemcsak a helyi éttermeket és bárokat látogatták meg, hanem többen virágokkal érkeztek kegyeletüket leróni az Örmény Népirtás Emlékhelyén is. A magyar szurkolók közös vonulás után nagyjából két órával a kezdés előtt érkeztek a találkozó helyszínére.

Az örmény-magyar vb-selejtező a spanyol José María Sánchez Martínez sípjelére csütörtökön – közép-európai idő szerint – 18 órakor kezdődik a 14 403 néző befogadására alkalmas Vazgen Szargszjan Stadionban. A mérkőzést élőben közvetíti az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió. Amennyiben a magyarok győznek Jerevánban és a csoportelső portugálok is nyernek Írországban, akkor a nemzeti együttes bebiztosítja a pótselejtezőt érő második helyet a négyesben.

A magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapata:

Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Styles – Bolla, Szoboszlai, Sallai – Varga B.

Kiemelt kép: Marco Rossi szövetségi kapitány a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatóján a Vazgen Szargszján Köztársasági Stadionban, Jerevánban 2025. november 12-én. Magyarország és Örményország világbajnoki selejtezõmérkõzést játszik egymással november 13-án. BalraKerkez Milos a magyar labdarúgó-válogatott játékosa – MTI/Czeglédi Zsolt