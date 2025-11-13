Lehozta az UEFA: ezt a 23 futballistát nevezi Marco Rossi az örmények ellen

Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott csütörtökön, közép-európai idő szerint 18 órai kezdettel lép pályára idei ötödik világbajnoki selejtezőjén idegenben Örményország ellen.
Ha Marco Rossi szövetségi kapitány csapata az októberi budapesti mérkőzéshez hasonlóan ezúttal is begyűjti a 3 pontot az örmények ellen és a csoport késő esti meccsén a portugálok is legyőzik az íreket idegenben, akkor a magyar válogatott biztosan eléri a 2026-os vb pótselejtezőjét.
Az M4Sport az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) honlapjára hivatkozva írta meg, hogy az ott közzétett meccskeret alapján, az edzőtáborba kisebb sérüléssel érkező debreceni Bárány Donát, a Ferencváros középpályása, Ötvös Bence és a török Rizespor védője, Mocsi Attila maradt ki, így ők biztosan nem lépnek pályára Jerevánban.
Közülük eddig Ötvös Bence játszotta a legtöbbet az eddigi selejtezőkön, Írországban 35, míg a portugálok elleni hazai mérkőzésen 30 percet töltött a pályán, míg Mocsi az írországi meccsen kapott 23 percet. Bárány újonc, ő még egyáltalán nem szerepelt a válogatottban.
A csütörtökön 18 órakor kezdődő örmények elleni, valamint a vasárnap 15 órakor kezdődő írek elleni selejtezőket az M4 Sport és az m4sport.hu élőben közvetíti!
Kiemelt kép: A magyar válogatott edzése a jereváni Vazgen Szargszján Köztársasági Stadionban (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)