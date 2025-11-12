Világbajnoki álmokért szállnak harcba a magyarok a közmédia sportos csatornáin

A FIFA labdarúgó világbajnoki-selejtező utolsó két csoportmérkőzése következik Magyarország számára – november 13-án, 18 órakor Örményország ellen lép pályára a válogatott, míg november 16-án 15 órakor Írországot fogadja hazai pályán a nemzeti tizenegy. A közmédia sportcsatornái, az M4 Sport, az m4sport.hu, valamint a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió mindkét találkozót élőben közvetíti k , helyszíni stábokkal.

Matematikailag még arra is van esélye az F csoport második helyén álló Magyarország labdarúgó-válogatottjának, hogy Portugáliát megelőzve, a csoportból kijusson a 2026-os világbajnokságra. Az új kvalifikációs rendszer által kínált lehetőség szerint ugyanis Európában 12 csoportban folyik a vb-re való kijutásért a küzdelem, és az egyes csoportok élén álló 12 nemzet automatikusan kijut a tornára. A csoportgyőzteseken túl – az európai 16 kvótának köszönhetően – a 12 második helyezett továbbjut a pótselejtezőbe, ahol még négy további nemzet kaphat helyet a 2026-os világbajnokságon.

Minden bizonnyal az utóbbi, pótselejtezős kvalifikációs lehetőségre van nagyobb esélye a magyar csapatnak, hiszen a csoportelsőség csak akkor lehet meg, ha a 10 pontos Portugália mindkét mérkőzését elveszíti, míg jelenleg az 5 ponttal a csoport második helyén álló nemzeti tizenegy mindkét mérkőzését megnyeri.

A helyzet tehát izgalmas: a csoportelsőség közvetlen kijutást jelentene, ám ha nem sikerül az első helyet elérni, a második pozíció is reális lehetőséget nyújt a vb-szereplésre.

A közmédia stábjai mindkét hátralévő mérkőzést a helyszínről közvetítik – november 13-án, csütörtökön 17:15-től az M4 Sporton láthatják a felvezetőműsort, 18 órától az Örményország – Magyarország mérkőzést, míg november 16-án, vasárnap már 14:00-kor kezdődik a felvezető műsor a Puskás Arénából, majd 15:00-tól a Magyarország – Írország találkozó. Az m4sport.hu online platformon is élőben követhetik az összecsapásokat, míg a rádiós közvetítést a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió biztosítja. A Nemzeti Sport kiemelten foglalkozik a találkozókkal – helyszíni tudósítójuk révén élő közvetítést olvashatnak a nemzetisport.hu oldalon az Örményország és az írek elleni mérkőzésről is.

Örményország – Magyarország – november 13., 18:00 – élőben az M4 Sporton, a Nemzeti Sportrádióban, a Kossuth Rádióban és a nemzetisport.hu oldalon.

Magyarország – Írország – november 16., 15:00 – élőben az M4 Sporton, a Nemzeti Sportrádióban, a Kossuth Rádióban és a nemzetisport.hu oldalon.

A kiemelt kép forrása: MTVA