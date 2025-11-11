Újabb dokumentumfilm készül Michael Schumacher családjáról

A Netflix után a ZDF német közszolgálati televíziós csatorna is dokumentumfilmet készít Michael Schumacher családjáról, amelyben elsősorban felesége, Corinna Schumacher, és lánya, Gina-Maria fognak szerepelni.

A ZDF már hónapok óta dolgozik egy eddig titokban tartott dokumentumfilmen, amelynek középpontjában ezúttal Michael Schumacher lánya, Gina-Maria áll. A forgatás szigorú titoktartás mellett zajlik – tudta meg a Bild. Az Index szemléje szerint a német lap azt írta, hogy

a felvételek teljes diszkréció mellett készültek az elmúlt hónapokban, és a stáb a Schumacher-család svájci birtokára és más fontos családi helyszínekre is bebocsátást nyert.

A Bild szerint a dokumentumfilmben Gina-Maria Schumacher lovak iránti szenvedélye, illetve a lovassportban elért sikerei lesznek elsősorban a fókuszban. A produkció főként a reiningre, vagyis a díjlovaglás egyik legigényesebb ágára fókuszál, amelyben Gina-Maria a világ közvetlen élvonalába tartozik – azonban a helyzetre való tekintettel nehéz lenne elképzelni azt, hogy az édesapja egyáltalán ne kerülne szóba a filmben.

A ZDF szóvivője a Bild érdeklődésére megerősítette, hogy a csatorna sportdokumentumfilmet tervez vetíteni a westernlovaglásról, majd hozzátette: „Ebben a dokumentumfilmben Corinna Schumacher szerepvállalása is téma lesz.” A Bild úgy tudja, hogy Michael Schumacher felesége is a kamerák elé áll majd, így a netflixes dokumentumfilm óta először szerepel majd filmben.

Michael Schumacher 2013-as súlyos balesete óta Corinna Schumacher szigorúan védi férje és családja magánéletét, ám most jó esély mutatkozik arra, hogy újabb bepillantást engedjen a mindennapi életükbe – jegyezte meg az Index. Hogy mikor kerül adásba a dokumentumfilm, azt a ZDF egyelőre nem akarta elárulni. „A részletesebb információkat később tesszük közzé” – közölte szűkszavűan a csatorna szóvivője.

Kiemelt kép: Michael Schumacher, a Mercedes hétszeres világbajnok német versenyzõje mosolyog egy sajtótájékoztatón a belgiumi Spa-Francorchamps-ban 2012. augusztus 30-án. (MTI/EPA/Valdrin Xhemaj).