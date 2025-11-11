Kitilthatja a transznemű sportolókat az olimpiáról a NOB

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) megtilthatja, hogy transznemű sportolók az olimpia női versenyszámaiban induljanak a 2028-as Los Angeles-i olimpián – írja a Magyar Nemzet.

A hivatalos bejelentésre pár hetet várni kell még, azt 2026 elején teszik meg – írták. A Magyar Nemzet szerint a döntés hátterében az áll, hogy a NOB teszteket végzett el annak megállapítására, hogy a férfiként született, de időközben transzneművé vált sportolók élveznek-e bármilyen előnyt az igazi nőkkel szemben.

A NOB élén ebben az évben váltás történt, a német Thomas Bach befejezte tevékenységét, helyét a zimbabwei úszó olimpiai bajnoknő, Kirsty Coventry foglalta el, aki a megválasztása után azonnal jelezte, hogy ebben a kérdésben rendet kell tenni.

Más a helyzet az olimpián kívüli világversenyekkel és az Európa-bajnokságokkal, ahol a NOB nem szólhat bele, hogy indulhatnak-e transzneműek a versenyeken vagy sem, mivel ennek eldöntése az adott világszövetségek feladata.

Kiemelt kép: Az új-zélandi Laurel Hubbard transznemű súlyemelő (Fotó: Mike Nelson/EPA-EFE/Shutterstock)