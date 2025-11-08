Norrisé a pole a Brazil Nagydíjon

Az összetettben élen álló Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Brazil Nagydíj szombati időmérő edzését Sao Paulóban, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.

A 25 éves pilótának – aki szombaton a sprintfutamon rajt-cél győzelmet aratott – ez az idei hatodik és pályafutása 15. pole pozíciója.

Norris mellől Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes ifjú olasz versenyzője rajtolhat majd, míg a harmadik pozícióból Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája startol.

Norris csapattársa és összetettbeli legnagyobb riválisa, az ausztrál Oscar Piastri negyedik, a címvédő és négyszeres vb-győztes holland Max Verstappen (Red Bull) pedig csupán 16. lett az időmérőn.

Verstappennel a Forma-1-es debütálása, 2015 óta először fordult elő, hogy műszaki probléma vagy más egyéb gond által nem hátráltatva, önerőből nem sikerült továbbjutnia egy az időmérő első szakaszából.

A hazai közönség előtt szereplő és a sprintfutam végén nagy balesetet szenvedő Gabirel Bortoleto versenyautóját a kezdésre nem tudták összerakni a Sauber szerelői, így a brazil versenyző csak az utolsó, 20. helyről vág majd neki a viadalnak.

A 71 körös Brazil Nagydíj vasárnap – közép-európai idő szerint – 18 órakor kezdődik.

A teljes rajtsorrend:

———————

1. sor:

Lando Norris (brit, McLaren)

Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)

2. sor:

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

3. sor:

Isack Hadjar (francia, RB)

George Russell (brit, Mercedes)

4. sor:

Liam Lawson (új-zélandi, RB)

Oliver Bearman (brit, Haas)

5. sor:

Pierre Gasly (francia, Alpine)

Nico Hülkenberg (német, Sauber)

6. sor:

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

7. sor:

Lewis Hamilton (brit, Ferrari)

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

8. sor:

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)

Max Verstappen (holland, Red Bull)

9. sor:

Esteban Ocon (francia, Haas)

Franco Colapinto (argentin, Alpine)

10. sor:

Cunoda Juki (japán, Red Bull)

Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)

Kiemelt kép: MTI/EPA/EFE/André Coelho