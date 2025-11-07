„Talán egész pályafutásom eddigi legjobb formájában vagyok” – Ismét Szoboszlai Dominik lett a hónap játékosa a Liverpoolnál

Augusztus után októberben is Szoboszlai Dominik lett a hónap játékosa a Liverpool labdarúgócsapatánál.

A magyar válogatott csapatkapitánya az angol bajnok öt októberi meccsén négyszer volt a kezdőcsapat tagja, egy gólt és két gólpasszt jegyzett.

„Minden alkalommal igyekszem a legjobbamat nyújtani, köszönöm a szurkolóknak, akik rám szavaztak. A folytatásban is szeretnék hasonló teljesítményt nyújtani, remélhetőleg minden alkalommal tudom hozni a legjobbamat – idézte a klub honlapja Szoboszlait, aki októberben ünnepelte a 25. születésnapját. –

Nagyon boldog vagyok, hogy talán egész pályafutásom eddigi legjobb formájában vagyok. A legnehezebb az, hogy ezt a szintet tartani tudjam, de ezért fogok dolgozni minden egyes nap. És remélhetőleg még további díjakat nyerek.”

Az októberi hónap nem a legjobb időszaka volt a bajnoki címvédő együttesnek, de legutóbbi két meccsét megnyerte – az Aston Villa és a Real Madrid ellen -, vasárnap pedig rangadó vár rá a Manchester City otthonában.

„Soha nem könnyű a City vendégeként játszani. Tudjuk, milyen jó csapat, de nekünk saját magunkra kell fókuszálnunk, megvalósítani, amit tervezünk és jönni fognak a lehetőségek. Mindannyiunknak keményen kell dolgoznia” – fogalmazott a mérkőzéssel kapcsolatban Szoboszlai.

Kiemelt kép: Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa, miután a csapata 2-0-ra győzött az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool-Aston Villa mérkőzésén a liverpooli Anfield Road-i Stadionban 2025. november 1-jén (Fotó: MTI/AP/Jon Super)