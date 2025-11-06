A bajnoki hajrában jön a brazil F1-es futam, élőben az M4 Sporton

Műsorújság
2025.11.06.

Izgalmas csaták, egyre szorosabb pontverseny és minden bizonnyal eső – ez vár a hétvégi F1-es brazil nagydíj nézőire. A futamot magyar idő szerint november 9-én, vasárnap 18 órától láthatják az M4 Sporton és az m4sport.hu oldalon élőben.

Már csak négy futam van hátra a 2025-ös Forma–1-es bajnokságból – november 7–9. között a mindig óriási izgalmakat tartogató Brazil Nagydíjat láthatják. A hétvége extra izgalmakat tartogat, hiszen sprintformátumban zajlik: pénteken az edzés és a sprintkvalifikáció, szombaton a sprintfutam és a hagyományos kvalifikáció következik, vasárnap pedig a futam várja a nézőket.

A bajnoki harc szorosabbá válik a két McLaren-pilóta és Max Verstappen között, sőt a sprinthétvége lehetőséget teremt arra, hogy bárki közülük előnyre tegyen szert – ugyanakkor hibázni is bármikor lehet a brazil pályán. Az időjárás sem teljesen kiszámítható Interlagosban: az eső, a változó fényviszonyok befolyásolhatják a versenyt, újabb taktikákat hozva az aszfaltra.

Magyar idő szerint pénteken délután indul a hétvége: az első szabadedzés 15:30-kor, a sprintkvalifikáció 19:30-kor kezdődik. Szombaton délután 15 órakor rajtol az első futam, majd 19 órakor a klasszikus kvalifikáció következik. Vasárnap a verseny 18 órától látható.

F1 Brazil Nagydíj – élőben az M4 Sporton november 7-9. között

