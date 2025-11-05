Soha nem kapott még ilyen magas osztályzatot Szoboszlai Dominik

„Egyszerűen maga a minőség.”; „Lenyűgöző volt, lankadatlanul ment előre.”; „Olyan teljesítményt nyújtott, amire a Liverpool legendás 8-asa is büszke lett volna.” – ilyen és ehhez hasonló ódákat zengtek az angol szaklapok Szoboszlai Dominik kedd esti, Real Madrid ellen nyújtott játékáról. A magyar válogatott csapatkapitánya angliai pályafutása során most először kapott maximális értékelést az elemzőktől, ami rendkívül ritkának számít a labdarúgás világában.

A Liverpool tegnap este 1-0-ra legyőzte a rekordgyőztes Real Madridot a Bajnokok Ligája alapszakaszának negyedik fordulójában az Anfield Road-on. A találkozó egyetlen gólját az argentín középpályás Mac Allister szerezte, aki Szoboszlai mesteri beadását fejelte a hálóba. A magyar válogatott csapatkapitánya a gólpassza mellett ismét kiemelkedő teljesítményt nyújtott, amit az angol szaklapok sem hagytak szó nélkül – írta az Index.

Az Express.co.uk tízből tízesre értékelte Szoboszlait, aki liverpooli pályafutása során először szerezte meg a lehető legmagasabb pontszámot, amelyet rendkívül ritkán osztogatnak a futballvilágban.

Elemzésükben úgy fogalmaztak: „Újabb hihetetlen teljesítményt tett le az asztalra a magyar, végig ő volt a főnök a meccsen. Már szünet előtt Courtois két hihetetlen védése kellett ahhoz, hogy ne kerüljön fel az eredményjelzőre, majd Mac Allister fejére rajzolta a labdát a gól előtt. Helyzeteket dolgozott ki, félholtra dolgozta magát, és ő volt a társak inspirációja.

A jövő csapatkapitányát láttuk, ha majd Van Dijk visszavonult”

– írták.

A RousingTheKop.com nyolcasra értékelte a magyar középpályást, kiemelve: „Egyszerűen maga a minőség. Nagyszerű volt a labdával, űzte, hajtotta a csapatot viharos megiramodásaival, Mac Allistert pedig briliáns gólpasszal szolgálta ki.

Mostanság ő a Liverpool egyik, ha nem a legjobb játékosa.”

A Tribuna.com kilencest adott Szoboszlainak, méltatva fáradhatatlan munkáját és védekezését is: „Duzzadt az energiától egész meccsen, briliáns volt a presszingje, és a labda nélkül is remekelt. Lábában volt a gól, amikor Wirtz helyzetbe hozta, de Courtois kifogott rajta. Azért Mac Allister gólját ő készítette elő.”

A ThisIsAnfield.com szintén kilencesre értékelte a magyar válogatott játékos teljesítményét: „Mi az, amit még nem mondtunk el a Liverpool’s Mr. Csodálatosáról?! Ezen a mérkőzésen is a magyar játékos fáradhatatlan robotolása jelentette az alapját a győzelemnek, annak, hogy 2009 óta harmadszor sikerült megverni a Real Madridot. Annak ellenére, hogy az elején kimaradt az az óriási helyzete, és nem iratkozott fel a góllövők közé, mint Steven Gerrard 2009 márciusában, olyan teljesítményt nyújtott, amire a Liverpool legendás 8-asa is büszke lett volna.

Nem vitás, hogy Szobo Arne Slot csapatának a dobogó szíve.

A sors igazságot szolgáltatott azzal, hogy ő adta a gólpasszt Mac Allister győztes fejese előtt a második félidő elején. Meglett volna a gólja is, ha nincs Militao önfeláldozó blokkja.”

A Liverpool hivatalos oldala nyolcas osztályzatot adott Szoboszlai játékára, kiemelve lehengerlő futómennyiségét: „Zakatolt a pályán, mindenütt felbukkant, energiája ragályos volt. Letámadására nem lehetett panasz, és a labda nélkül is kiemelkedett. Megérdemelte volna a gólt az elején, de a gólpassz végül az övé volt.”

A szurkolók a szintén remek teljesítményt nyújtó Conor Bradleyt választották a meccs legjobbjának, aki a pálya jobb szélén kiválóan semlegesítette a villámléptű Vinicius Juniort, és ezáltal nagyban hozzájárult ahhoz, hogy sem ő, sem pedig az idei szezonban top formában játszó Kylian Mbappe nem tudott kaput eltaláló lövést jegyezni a mérkőzésen.

A szavazáson az észak-ír jobbhátvéd mögött Szoboszlai lett a második, a gólszerző Mac Allister pedig a harmadik.

Szoboszlai a budapesti BL-döntőről álmodozik

A mérkőzés után, a a CBS csatornán adott interjújában Szoboszlai a csapattársai szerepét emelte ki. „Örülök, ahogy hétről hétre teljesítek, de ez egy csapatsport, és a legfontosabb, hogy visszatértünk a győztes útra. Remek az összhang a csapattársakkal, ez már a harmadik évem a klubnál, és a frissen érkezettek is megmutatták már, hogy kiváló játékosok. Florian Wirtz ezúttal például rengeteget futott, labdákat szerzett, védekezett, és majdnem adott nekem egy gólpasszt is, sajnálom, hogy kimaradt” – jelentette ki Szoboszlai, kiemelve, hogy csapata végre nem kapott gólt.

Beszélt a budapesti BL-döntőről is, hangsúlyozva, hogy egy álma válna valóra, ha pályára léphetne a májusi fináléban, de addig még hosszú lesz az út.

A szintén a Liverpoolban légióskodó Kerkez Milos a 88. percben lépett pályára.

Kiemelt kép: Szoboszlai Dominik, a Liverpool és Aurelien Tchouameni, a Real Madrid játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza negyedik fordulójának Liverpool – Real Madrid mérkőzésén Liverpoolban 2025. november 4-én (Fotó: MTI/AP/PA/Peter Byrne)