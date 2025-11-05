Megsérült a portugálok ellen remeklő Tóth Balázs, kérdésessé vált a válogatottbeli szereplése

A nemzeti csapat legutóbbi három mérkőzésén kapuban álló Tóthot a 89. percben kellett lecserélni, a klub közösségi oldala szerint lesántikált a pályáról.
A 28 éves játékos állapota egyelőre nem ismert, így azt sem tudni, befolyásolja-e szereplését a válogatott jövő héten sorra kerülő, örmények és írek elleni világbajnoki selejtezőin.
Kiemelt kép: Tóth Balázs kapus véd a Portugália – Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a lisszaboni Estádio José Alvalade stadionban 2025. október 14-én (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)