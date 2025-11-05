„Hamarosan” – Cristiano Ronaldo megszólalt a visszavonulásról

Cristiano Ronaldo egy friss interjúban beszélt a visszavonulásáról, és a labdarúgó karrierje utáni terveiről. A Piers Morgan korábbi televíziós műsorvezetővel folytatott beszélgetés során a portugál világklasszis arra adott utalást, hogy amikor befejezi játékos-pályafutását, nem marad a labdarúgásban, mert több időt szeretne tölteni családjával, emellett pedig és más „szenvedélyeinek” is hódolna.

A 40 éves portugál sztár, aki 23 évvel ezelőtt a lisszaboni Sporting CP csapatában kezdte profi karrierjét, jelenleg a szaúdi Al Nassr játékosa, ahol 2027 júniusáig van szerződése. Tervei szerint azonban még részt vesz a világbajnokságon, amelyet jövő nyáron rendeznek az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban.

Minél későbbi visszavonulása mögött az a motiváció is állhat, hogy szeretné megszerezni profi pályafutásának 1000. gólját, amely egy olyan mérföldkő lenne, ami korábban még senkinek sem sikerült. Egy másik, október eleji interjújában azt mondta: „Az emberek, különösen a családom, azt mondják: Ideje abbahagynod. Már mindent megtettél. Miért akarsz ezer gólt rúgni? De én nem így gondolom. Azt hiszem, még mindig jó dolgokat produkálok, segítem a klubomat és a válogatottat, és miért ne folytatnám?” – mondta Ronaldo a Canal 11-nek

Amikor Morgan megkérdezte, mikor fog visszavonulni, Ronaldo így válaszolt:

„Hamarosan. De úgy gondolom, fel leszek rá készülve. Nehéz lesz, persze. Igen, valószínűleg sírni fogok. Nagyon-nagyon nehéz lesz, de 25–26–27 éves korom óta készülök a jövőmre. Szóval szerintem képes leszek elviselni ezt a nyomást.”

Ronaldo öt gyermek édesapja menyasszonyával, Georgina Rodríguezzel; legidősebb fia, Cristiano Jr., az Al Nassr utánpótlásában játszik, és már a portugál válogatott utánpótláscsapatában is bemutatkozott.

Az ötszörös Aranylabda-győztes, aki Morgannek elmondta, hogy egyik életcélját már elérte, amikor 39 évesen milliárdossá vált, ma már egyre erősebb médiabirodalmat épít. 77 millió YouTube-feliratkozóval, ingatlanportfólióval és sokszínű üzleti érdekeltségekkel rendelkezik a CR7 márka köré szervezve, amely többek között fehérneműt, parfümöket és más termékeket forgalmaz – írja a New York Times.

„Semmi sem hasonlítható ahhoz az adrenalinhez, amit a gólhelyzetek és a gólszerzés ad. De vannak más szenvedélyeim is. (Ha visszavonulok) több időm lesz magamra, a családomra, a gyerekeimre. Jobban szeretnék családcentrikus lenni, jobban jelen lenni. Saját hobbikat is szeretnék. Szeretem az UFC-t, a küzdősportokat. Szeretem a padelt is. Érdekelnek a vállalkozásaim, szeretnék többet tanulni róluk. Soha nem leszek YouTuber, persze, de ott akarok lenni, belelátni a dolgokba. Több időt akarok erre szánni, hogy tanuljak. Úgy érzem, olyan dolgokat fogok csinálni, amiket eddig nem szoktam. Mert eddig 24 órában a futball körül forgott az életem, és mindig arra törekedtem, hogy jól teljesítsek” – mondta a portugál világklasszis.

Kiemelt kép: Cristiano Ronaldo a portugál labdarúgó-válogatott edzésén Oeirasban, a Portugál Labdarúgó Szövetség edzőközpontjában 2025. október 13-án (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)