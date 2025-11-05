Elhunyt Jenei Imre, a magyar labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitánya, BEK-győztes edző

Nyolcvannyolc éves korában elhunyt Jenei Imre, aki a magyar és a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya is volt, valamint 1986-ban BEK-győzelemig vezette a Steaua Bucuresti csapatát.

A sportembert szerda reggel, nagyváradi otthonában érte a halál – számolt be róla a Nemzeti Sport Online.

Jenei Imre a Flamura Rosie Arad együttesében kezdte pályafutását, amellyel két bajnoki címet szerzett, majd Steaua Bucuresti csapatával további három bajnokságot nyert. A román válogatottban 1959 és 1964 között 12 alkalommal szerepelt, tagja volt az 1964-es tokiói olimpián részt vett gárdának.

Edzői karrierjét 1975 nyarán kezdte a Steauánál, amellyel 1986-ban megnyerte a Bajnokcsapatok Európa Kupáját (BEK), vagyis a Bajnokok Ligája (BL) elődjét.

A román csapat a sevillai döntőben a Barcelona csapatát verte meg tizenegyesekkel. A győzelem azért is számított jelentősnek, mert mind a mai napig csak kétszer tudta megnyerni kelet-európai klub ezt a bajnokságot (a másik alkalom a belgrádi FK Crvena Zvezda 1991-es, még jugoszláv színekben történő győzelme volt).

Jenei Imre nyolc csapatot irányított, a Steaua mellett a Bihar FC-t, a Chindia Targovistet, a Videotont, a Panionioszt, az Universitatea Craiovát. Később a román válogatott vezetésével húsz év után jutott ki az 1990-es világbajnokságra, ahol a nyolcaddöntőben búcsúztak.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya 1992-1993-ban volt,

ott a mérlege hat győzelem, négy döntetlen és négy vereség lett.

