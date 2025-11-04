Tragédia a szerb Szuperligában: a mérkőzésen összeesett és meghalt egy 44 éves edző

Szörnyű tragédia miatt már az első negyvenöt perc után megszakadt a lucani Mladost és a kragujevaci Radnicki 1923 mérkőzése a labdarúgó Szerb Szuperliga 14. fordulójában: a 44 éves, bosnyák származású Mladen Zizovic, a vendégek trénere az első félidő közepén hirtelen összeesett a kispad mellett, és a kórházba vezető úton elhunyt.

Mint később kiderült, a szíve nem bírta elviselni a terhelést, és mindössze húsz perccel később, miután összeesett, megérkezett a szomorú hír: az 1980-ban született Mladen Zizovic (aki októberben ült le a csapat kispadjára) elhunyt – közölte a Szabad Magyar Szó.

A délvidéki lap szerint amikor megtörtént a baj, a stadionban jelen levő orvosi csapat azonnal intézkedett, és sikerült ismét beindítaniuk a légzését.

Ezután azonnal mentőautóba tették és megindultak vele a kórházba, azonban az edző a kórházba vezető úton elhunyt.

A Radnicki 1923 a 9. és a 14. percben lőtt találatoknak köszönhetően kétgólos előnyre tett szert a Mladost otthonában. Amikor kiderült, hogy Zizovic elhunyt, a mérkőzést nem folytatták, vagyis az első félidő lefújása után megszakadt a találkozó – írta a Szabad Magyar Szó.

