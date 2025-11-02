Szoboszlai Dominikot idén negyedszer választották a meccs legjobbjának

A magyar válogatott Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata a héten az Anfielden esett ki a Ligakupából a Crystal Palace-től elszenvedett 3-0-s vereséggel, igaz, akkor az alapemberek többsége nem játszott. Ezúttal csak Szoboszlai került be a liverpooli kezdőbe a magyar játékosok közül. A kispadon kapott helyet Kerkez és Pécsi Ármin is, végül azonban egyiküket sem cserélte be Arne Slot. Az eseménydús első félidő végén Mohamed Szalah használta ki Martinez kapus hibáját, és megszerezte a vezetést, valamint saját maga 250. találatát liverpooli színekben. A második játékrészben Ryan Gravenberch duplázta meg az előnyt, beállítva ezzel egyben a végeredményt is.
A meccs legjobbja díjat nem a gólszerzők kapták, hanem a hetek óta bomba formában játszó magyar középpályás – írja a Liverpoolfc.
A Liverpool a győzelemmel feljött a tabella harmadik helyére, az Aston Villának pedig megszakadt a négymérkőzéses bajnoki győzelmi sorozata.
Premier League, 10. forduló:
Liverpool-Aston Villa 2-0 (1-0)
korábban:
Tottenham Hotspur-Chelsea 0-1 (0-1)
Brighton-Leeds United 3-0 (1-0)
Burnley-Arsenal 0-2 (0-2)
Crystal Palace-Brentford 2-0 (1-0)
Fulham-Wolverhampton Wanderers 3-0 (1-0)
Nottingham Forest-Manchester United 2-2 (0-1)
vasárnap:
West Ham United-Newcastle United 15.00
Manchester City-Bournemouth 17.30
Sunderland-Everton 21.00
A tabella:
1. Arsenal 10 18-3 25 pont
2. Bournemouth 9 16-11 18
3. Liverpool 10 18-14 18
4. Tottenham Hotspur 10 17-8 17
5. Chelsea 10 18-11 17
6. Sunderland 9 11-7 17
7. Manchester United 10 17-16 17
8. Manchester City 9 17-7 16
9. Crystal Palace 10 14-9 16
10. Brighton 10 17-15 15
11. Aston Villa 10 9-10 15
12. Brentford 10 14-16 13
13. Newcastle United 9 9-8 12
14. Fulham 10 12-14 11
15. Everton 9 9-12 11
16. Leeds United 10 9-17 11
17. Burnley 10 12-19 10
18. Nottingham Forest 10 7-19 6
19. West Ham United 9 7-20 4
20. Wolverhampton Wanderers 10 7-22 2
