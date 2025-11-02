Szoboszlai Dominikot idén negyedszer választották a meccs legjobbjának

A Liverpool 2-0-ra győzött az Aston Villa ellen hazai pályán az angol labdarúgó Premier League tizedik fordulójának szombat esti mérkőzésén, ezzel megszakította négymérkőzéses bajnoki vereségsorozatát.

A magyar válogatott Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata a héten az Anfielden esett ki a Ligakupából a Crystal Palace-től elszenvedett 3-0-s vereséggel, igaz, akkor az alapemberek többsége nem játszott. Ezúttal csak Szoboszlai került be a liverpooli kezdőbe a magyar játékosok közül. A kispadon kapott helyet Kerkez és Pécsi Ármin is, végül azonban egyiküket sem cserélte be Arne Slot. Az eseménydús első félidő végén Mohamed Szalah használta ki Martinez kapus hibáját, és megszerezte a vezetést, valamint saját maga 250. találatát liverpooli színekben. A második játékrészben Ryan Gravenberch duplázta meg az előnyt, beállítva ezzel egyben a végeredményt is.

A meccs legjobbja díjat nem a gólszerzők kapták, hanem a hetek óta bomba formában játszó magyar középpályás – írja a Liverpoolfc.

A Liverpool a győzelemmel feljött a tabella harmadik helyére, az Aston Villának pedig megszakadt a négymérkőzéses bajnoki győzelmi sorozata.

Premier League, 10. forduló:

Liverpool-Aston Villa 2-0 (1-0)

korábban:

Tottenham Hotspur-Chelsea 0-1 (0-1)

Brighton-Leeds United 3-0 (1-0)

Burnley-Arsenal 0-2 (0-2)

Crystal Palace-Brentford 2-0 (1-0)

Fulham-Wolverhampton Wanderers 3-0 (1-0)

Nottingham Forest-Manchester United 2-2 (0-1)

vasárnap:

West Ham United-Newcastle United 15.00

Manchester City-Bournemouth 17.30

Sunderland-Everton 21.00

A tabella:

1. Arsenal 10 18-3 25 pont

2. Bournemouth 9 16-11 18

3. Liverpool 10 18-14 18

4. Tottenham Hotspur 10 17-8 17

5. Chelsea 10 18-11 17

6. Sunderland 9 11-7 17

7. Manchester United 10 17-16 17

8. Manchester City 9 17-7 16

9. Crystal Palace 10 14-9 16

10. Brighton 10 17-15 15

11. Aston Villa 10 9-10 15

12. Brentford 10 14-16 13

13. Newcastle United 9 9-8 12

14. Fulham 10 12-14 11

15. Everton 9 9-12 11

16. Leeds United 10 9-17 11

17. Burnley 10 12-19 10

18. Nottingham Forest 10 7-19 6

19. West Ham United 9 7-20 4

20. Wolverhampton Wanderers 10 7-22 2

Kiemelt kép: Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa – MTI/AP/DPA/Arne Dedert