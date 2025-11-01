Ököllel verte saját szurkolóját a zalaegerszegi kosaras, kirúgták a csapatból – VIDEÓ

Súlyosan megverte Jericole Hellems, a Zalakerámia ZTE KK játékosa a csapat egyik szurkolóját, amikor számon kérték rajtuk a szerintük gyenge szereplést az idei szezonban – írja a Mandiner.

A botrányos eset a Zalakerámia ZTE KK – Kometa-KVGY Kaposvári KK szombati férfi kosárlabda-mérkőzése után történt, mialatt a játékosok épp levonultak a pályáról. A csapat tagjai épp a szurkolókkal akartak szót váltani, amikor

a nézők egyike számon kérte a csapat gyenge szereplését, akit ekkor ököllel kezdett ütni az amerikai játékos.

Bencze Tamás megbízott vezetőedző az incidens kapcsán elmondta, rendkívül szomorú, hogy ilyen esemény bekövetkezhetett, és hangsúlyozta, hogy a történtek semmire sem jelentenek megoldást. Nemsokkal később a klub egy rövid nyilatkozatot adott ki, amiben közölték:

„a történtek elfogadhatatlanok és sportszerűtlenek, ezért Jericole Hellems szerződését azonnali hatállyal felbontották.”

Az M4 Sport felvételein az is látszik, ahogy csapattársai próbálják visszatartani az idegbe jött játékost, akit a támadás után az öltözőbe kísértek. A hazai csapat 90–83-ra kapott ki a kaposvári vendágektől.

Kiemelt kép: Jericole Hellems, a Zalakerámia ZTE KK egykori játékosa, aki a rátámadta a szurkolókra a csapat szombati meccsét követően, 2025. november 1-jén (Fotó: Facebook/M4 Sport)