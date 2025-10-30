Losonczi Dávid birkózó teljes éves jutalmát templomfelújításra fordította

Kötöttfogású 87 kilogrammos birkózónk idei jutalmait kiegészítve 15 millió forintot ajánlott fel a pesterzsébeti katolikus templom felújítására.

A vb- és Eb-győztes, olimpiai ötödik Losonczi Dávid már többször bizonyította, hogy a jótékonyság, a rászorulók megsegítése igen közel áll a szívéhez, többek mellett a párizsi ötkarikás jutalmát is ilyen célra ajánlotta fel. Idén tavasszal, a somorjai Európa-bajnokságon szerzett aranyérme után azt ígérte, hogy a zágrábi világbajnokság után nyilatkozik arról, a 2025-ös világversenyes jutalmait kinek adományozza. Nos, Dávid 25 évesen úgy döntött, az Eb-diadalért és a vb-ötödik helyért járó összeget kiegészíti 15 millió forintra, amit a pesterzsébeti Árpád-házi Szent Erzsébet templom felújítására szán – írja a Magyar Birkózók Szövetsége, közölte az m4sport.hu.

Ezzel 25 éves klasszisunk, édesapja, az ESMTK birkózó-szakosztályának elnöke, Losonczi Ottó nyomdokaiba lépett, hiszen a renoválási munkálatokat ő kezdte el két évvel ezelőtt a freskók restaurálásával. Egészen pontosan Losonczi Ottó három évtizede vágott bele első alkalommal a templom restaurálásának finanszírozásába. Jelenleg az épület teljes körű külső felújítása zajlik, a rekonstrukció utolsó lépése a parkosítás lesz, mindez teljes egészében magán adományokból valósul meg.

Tehát ehhez a szép kezdeményezéshez járul hozzá most Losonczi Dávid 15 millió forinttal. Mint ismert, a szeptemberi zágrábi vb elődöntőjében súlyos térdsérülést szenvedett, elszakadt a keresztszalagja, mégis kiállt a bronzmérkőzésre és végig is birkózta azt. A műtétet néhány nap múlva végzik el rajta, ám most nem ezzel, hanem újabb jótékonysági felajánlással bizonyította, milyen nemes lelkű sportember.

Isten segítségével a bajnokok közé

„A hitem mindenen átsegít és erőt ad” – mondta a birkózó.

Élete legnagyobb sikerét érte el, de még fényesebb lehetett volna a medál. Az ezüstöt egyelőre nem látja csillogni a vitatható körülmények között elveszített döntő miatt. Hisz abban, hogy amit az élet elvett, vissza is adja, ha az ember megdolgozik érte. A vallás meghatározó az életében, ha viharok dúlnak benne, a templomban megtalálja a lelki békéjét. Losonczi Dávid világbajnoki ezüstérmes birkózóval beszélgettünk a család és a hit szerepéről, újraálmodott fináléról és büszkeségek faláról – írja a Demokrata.

Döntött a nemzetközi szövetség: Losonczi Dávid mégis világbajnok

„Az elnökség elismerte, hogy súlyos bírói hiba történt, és megváltoztatta a mérkőzés eredményét. Az alapos szakértői elemzés megállapította, hogy a birkózás jelenlegi szabályai szerint a vezetőbíró által jelzett tust a szőnyegelnöknek meg kellett volna erősítenie. Tekintettel a fentiekre, az UWW elnöksége kivételes és egyedi döntés alapján ebben a kategóriában két aranyérmet ítél meg, így Losonczi Dávid is világbajnok 2023-ban kötöttfogásban a 87 kg súlycsoportban. Mivel ebben a kategóriában a végső helyezés módosul, ennek megfelelően a vonatkozó világranglista-pontokat Losonczi Dávid is megkapja” – áll a nemzetközi szövetség levelében.

