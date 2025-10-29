Márton Viviana elődöntős és már biztosan érmes a tekvondó-vb-n

Ikertestvérének aranyérme után a 62 kilogrammos súlycsoportban szereplő olimpiai bajnok Márton Viviana szerdán bejutott az elődöntőbe, ezzel már biztosan érmes a kínai Vuhsziban zajló tekvondó-világbajnokságon.

A 19 éves magyar versenyző – aki Párizsban 67 kilóban nyert aranyérmet – a legjobb 16 közé kerülésért a portugál Maisa Monteirót győzte le két menetben, majd a nyolcaddöntőben a szerb Nadja Savkovicot búcsúztatta úgy, hogy riválisa egyetlen akciópontot sem ért el.

A negyeddöntőben az UTE tekvondósa a világbajnoki címvédő orosz – a vb-n semleges színekben induló – Lilija Huzsinát verte két menetben.

Az elődöntős program magyar idő szerint 10.30-kor kezdődik, Márton Viviana ellenfele a kínai Hszi-min Csen lesz.

Ikertestvére, a 67 kilogrammos súlycsoportban szereplő Márton Luana kedden aranyérmet nyert a tekvondó-világbajnokságon, így az immár kétszeres vb-győztes sportoló győzelmével idén az első magyar női sportoló lett, aki olimpiai versenyszámban nyert világbajnoki címet.

A szerdai versenynap másik magyar indulója, Salim Sharif Gergely a legjobb 32 között három menetben vereséget szenvedett a libanoni Raphael Koudsitól, így búcsúzott a további küzdelmektől.

Kiemelt kép: Márton Viviana olimpiai bajnok tekvondós a 2024-es párizsi nyári olimpiáról hazaérkező magyar csapat ünnepélyes fogadásán a Puskás Ferenc Stadion szoborparkjában 2024. augusztus 12-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)