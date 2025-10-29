Márton Viviana döntős a kínai Vuhsziban zajló tekvondó-világbajnokságon

A 62 kilogrammos súlycsoportban szereplő olimpiai bajnok Márton Viviana szerdán bejutott a döntőbe a kínai Vuhsziban zajló tekvondó-világbajnokságon.

A 19 éves magyar versenyző – aki Párizsban 67 kilóban nyert aranyérmet – az elődöntőben a hazaiak versenyzőjét Hszi-min Csent két menetben győzte le, akinek Márton Viviana a szoros első felvonás után a folytatásban nem adott esélyt. A döntőben a magyar tekvondós ellenfele a tunéziai Vafa Maszhuni lesz körülbelül magyar idő szerint 11.15 órától.

Márton Viviana a legjobb 16 közé kerülésért Maisa Monteirót verte, miután a portugál egyetlen ütéspontot ért el. A magyar versenyző a nyolcaddöntőben a szerb Nadja Savkovicot búcsúztatta úgy, hogy riválisa egyetlen akciópontot sem ért el. A negyeddöntőben az UTE sportolója a világbajnoki címvédő orosz – a vb-n semleges színekben induló – Lilija Huzinát verte, úgy, hogy

az első menetben hamar hat pontos előnyt harcolt ki, a másodikban pedig egyetlen sikeres akció is elég volt a győzelméhez.

A szerdai versenynap másik magyar indulója, Salim Sharif Gergely a legjobb 32 között három menetben vereséget szenvedett a libanoni Raphael Koudsitól, így búcsúzott a további küzdelmektől.

Kiemelt kép: Márton Viviana (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)