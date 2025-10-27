Marozsán javított, Fucsovics rontott pozícióján a tenisz-világranglistán

A legelőkelőbb helyen álló Bondár Anna és Marozsán Fábián egyaránt javított pozícióján a teniszezők legfrissebb, hétfői világranglistáján, amelyen mindkét nemnél két magyar teniszező szerepel a legjobb száz között.

Marozsán egy pozíciót előrelépve már a 48. a rangsorban, míg Fucsovics Márton két helyet rontva az 55. A férfiaknál még egy magyar játékos van az első kétszázban, Piros Zsombor a 163. pozíciót foglalja el.

A nőknél Bondár négy helyet lépett előre, így 74., Gálfi Dalma pedig azzal együtt maradt bent a top százban és 96. jelenleg, hogy három pozíciót rontott a legutóbbi ranglistához képest. Udvardy Panna a 108., Tóth Amarissa a 242. a rangsorban.

Az élcsoportban, a legjobb ötben egyik nemnél sem történt változás: a nőknél a fehérorosz Arina Szabalenka vezeti a rangsort a lengyel Iga Swiatek és az amerikai Coco Gauff előtt, a férfiaknál a spanyol Carlos Alcaraz áll az élen az olasz Jannik Sinner és a német Alexander Zverev előtt.

Kiemelt kép: Marozsán Fábián az amerikai Taylor Fritz ellen játszik a sanghaji keménypályás férfi tenisztorna egyesének második fordulójában 2025. október 3-án (Fotó: MTI/EPA/Alex Plavevski)