Gólfesztivált rendezett Augsburgban az RB Leipzig, Willi Orbán rekordot döntött

A kapus Gulácsi Péterrel és a védő Willi Orbánnal felálló RB Leipzig 6-0-ra győzött az Augsburg vendégeként a német labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulójának szombati játéknapján.

Gulácsi végigjátszotta a mérkőzést, míg a magyar válogatott hátvédet a 70. percben lecserélték.

Willi Orbánnak ez volt a 234. Bundesliga-meccse a Leipzig színeiben, ezzel a mezőnyjátékosok között rekorderré vált a klubban.

A lipcsei együttes az előző hét kör alatt összesen tíz gólt szerzett, ezúttal viszont egy meccsen hatot lőttet, ráadásul hat különböző futballista volt eredményes. A Leipzig veretlenségi sorozata ezáltal már hét forduló óta tart.

A címvédő és listavezető Bayern München mindeközben 3-0-ra nyert a sereghajtó, és az összecsapás nagy részében emberhátrányban futballozó Borussia Mönchengladbach otthonában, amely a 19. percben fogyatkozott meg, de egészen a 64. percig fel tudta tartóztatni a százszázalékos mérleggel éllovas bajor sztárcsapatot.

A találkozó nagyjából 15 perces késéssel kezdődött, mert a Bayern futballistáit szállító busz forgalmi akadályokba ütközött.

A válogatott Dárdai Bence együttese, a VfL Wolfsburg egygólos diadalt aratott Hamburgban, a magyar középpályás az 57. percben, csereként lépett pályára az akkor már előnyben lévő vendégeknél.

Kiemelt kép: Willi Orbán, az RB Leipzig játékosa ünnepli gólját a labdarúgó Német Kupa második fordulójában játszott Augsburg-RB Leipzig mérkõzésen Augsburgban 2020. december 22-én. Az RB Leipzig 3-0-ra gyõzött. MTI/EPA/Pool/Alexander Hassenstein.